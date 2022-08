Kate Middleton e le regole dell’etichetta da seguire se nella stessa dimora dorme Sua Maestà

Ci sono alcune regole che Kate Middleton deve assolutamente seguire se si trova a soggiornare con la Regina.

Bè si sa, essere royal a volte non è così facile come si pensa, soprattutto quando si tratta di seguire una ferrea etichetta reale.

Ovviamente essere un reale dà diritto anche a certi privilegi, come un guardaroba firmato, dei cuochi personali e, se si è la Regina, persone che hanno il compito di calzare le scarpe. Però, come accennato, sottopone i royals a una vita fatta di obblighi e regole, con un vastissimo regolamento reale da seguire. Dal momento in cui il Principe George, la Principessa Charlotte e il Principe Louis devono iniziare a inchinarsi alla Regina al divieto di parlare di politica e di mangiare crostacei durante i tour reali… Insomma troppe regole da ricordare non solo per noi ma soprattutto per loro. Ma ce n’è una in particolare che i membri devono seguire se si trovano a soggiornare con la Regina. Scopriamo insieme i dettagli.

Kate Middleton e la regole imposta dalla Regina

Tutte le persone entrate a far parte della Royal Family sin sono dovute sottoporre a delle lezioni per imparare tutto, da come i reali tengono le tazze da tè a come si apparecchia la tavola.

Lezioni che ovviamente hanno dovuto prendere anche Kate Middleton e Meghan Markle, le principesse più chiacchierate del momento. Infatti, con tutto quello che è successo nell’ultimo periodo non sorprende che le due siano ancora sotto i riflettori, così come i loro mariti, il Principe William e il Principe Harry, che secondo alcune voci sarebbero ai ferri corti. Le due Duchesse si sono unite alla famiglia reale rispettivamente nel 2011 e nel 2018 ma ormai da due anni la Markle e la sua dolce metà si sono trasferiti oltreoceano, per la precisione a Los Angeles, città natale di lei.

Chissà se la visita di Harry e Meghan prevista per settembre nel Regno Unito riuscirà a riappacificare i due fratelli una volta per tutte? Nel frattempo ci concentriamo su una delle regole appartenente all’etichetta reale che è stata rivelata poco dall’ex segretario privato della Regina, Sir William Heseltine. Ha fatto questa rivelazione nel suo libro “The Royals in Australia”, spiegando: “Nessuno riteneva giusto andare a letto prima della Regina”. E ha continuato: “Per Diana le lunghe serate reali erano un’agonia. Si scusava e andava a letto, il che era considerata una maleducazione”.