Maria de Filippi spiazza i fan di Uomini e Donne: addio al trono classico come lo conoscevamo

Maria De Filippi ha condiviso una notizia che ha scioccato i fan del celebre programma targato Canale 5, Uomini e Donne.

Uomini e Donne ormai accompagna i nostri pomeriggi da moltissimi anni. La trasmissione, creata e condotta da Maria De Filippi è andata in onda per la prima volta nel 1996, anche se in una versione leggermente diversa da quella che noi oggi tutti conosciamo.

Infatti, nel primo periodo il programma era studiato per discutere di problemi e tematiche giovanili in un contesto televisivo rivolto prevalentemente ai giovani. Quindi, Uomini e donne era stato ideato inizialmente come un luogo dove le coppie potevano raccontare la propria storia per discuterne poi con il pubblico presente in studio. Nel 2001 invece le cose sono cambiate, quando lo show, che ha comunque mantenuto lo stesso titolo, ha trasformato il suo format, lo stesso che abbiamo imparato a conoscere negli ultimi anni, e quindi sempre incentrato sulle relazioni sentimentali.

Novità per Uomini e Donne

Oggi il celebre programma è seguito da milioni di persone che seguono attentamente tutte le vicende che coinvolgono i protagonisti dell trasmissioni, sia tronisti che corteggiatori.

Uomini e Donne è ormai inarrestabile e non smette mai di rinnovarsi introducendo nel mix televisivo elementi nuovi e personaggi intriganti. Ci sono però alcune notizie che la produzione ha deciso di pubblicare poco fa. Queste notizie riguardano in particolar modo i tronisti. Per l’esattezza, lo scompiglio generale è arrivato quando è stato annunciato come verrà scelto uno di loro. In poche parole, nel corso della registrazione verranno chiamati due candidati, ma solo uno parteciperà al programma. Quest’ultimo verrà scelto però dal cast degli over e solo il prescelto andrà avanti.

Per gli altri tre invece ci sarà la tradizionale presentazione, la stessa che ha caratterizzato i tronisti degli scorsi anni. Però vedremo se questa cosa solo a registrazioni iniziate. Quindi ci sarà ancora un po’ da aspettare prima di scoprire qualcosa a riguardo. Tuttavia, per quanto riguarda gli over, verranno confermate le stesse persone. Tra queste a settembre ritroveremo Pinuccia e probabilmente anche Daniela e Fabio. Anche se non ancora confermata, la figura più probabile potrebbe essere quella dell’ex corteggiatore di Ida, Alessandro. Ne approfittiamo per annunciare anche la presenza nella prossima edizione di Biagio e Federica Aversano.

La produzione però ha specificato che quasi con certezza non vedremo Federica come tronista. Infatti, tutti i tronisti sono già stati confermati per settembre. Inoltre tra questi ci saranno anche dei volti nuovi, due ragazza e due ragazzi. In ogni caso ogni vostra perplessità sarà risolta una volta che verrà trasmessa la prossima puntata, in onda questa sera su Canale 5. L’orario rimarrà lo stesso, dalle 14:45 alle 16:10 circa. Ricordatevi quindi l’appuntamento pomeridiano e non appena avremo ulteriori notizie saremo i primi ad aggiornarvi!