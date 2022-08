E’ sbucato dal nulla e l’ha presa in pieno: 34enne muore davanti ai suoi amici

Una scena assurda, una morte che forse si poteva evitare e che invece ha messo fine alla vita della giovane 34enne morta travolta proprio davanti agli amici.

E’ proprio vero che non si sa mai quando potrebbe essere l’ultimo giorno da vivere.

Era in vacanza con gli amici e stava trascorrendo qualche ora di svago quando purtroppo è avvenuta la tragedia e la donna è morta improvvisamente. Un’auto è sbucata dal nulla e l’ha investita travolgendola e uccidendola proprio davanti alla sua comitiva. Aveva 34 anni.

Choc a Castelvolturno: turista di 34 anni investita e uccisa davanti agli amici

La donna, 34 anni, è morta dopo esser stata travolta d un’auto pirata proprio durante la giornata di Ferragosto. La tragedia è avvenuta a Castelvolturno sulla Domiziana, la strada che si trova tra Napoli e Caserta, dove si cono mete turistiche di mare e diverse attrazioni. La ragazza era lì sulla Statale in compagnia di due amici quando un’auto, di tipo Nissan Micra, è spuntata dal nulla prendendola in pieno.

La donna è stata travolta e trascinata per diversi metri sull’asfalto fino a quando non è deceduta. Gli altri due ragazzi che erano con lei invece sono rimasti illesi e, sotto choc, hanno subito chiamato i soccorsi. Anche se tutti erano sotto choc sono comunque riusciti ad allertare i soccorritori del 118.

Non si sa ancora chi sia con esattezza la ragazza rimasta vittima dell’incidente infatti i ragazzi erano increduli per quello che stava accadendo. Sono riusciti a da ra capire cosa fosse successo cercando di spiegare quella tragica dinamica che si era verificato sotto i loro occhi in pochissimi minuti. In pratica il conducente del veicolo, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo della vettura. Forse correva troppo oppure semplicemente un malore. In ogni caso ha travolto la ragazza in pieno.

Dopo l’impatto l’uomo alla guida dell’auto si è dato alla fuga, è un pirata della strada quindi per lui è scattata automaticamente l’omissione di soccorso. Secondo le prime informazioni quell’auto non avrebbe dovuto proprio circolare in quanto risultava rottamato. Gli investigatori della Polstrada di Caserta non riusciranno facilmente a individuare il proprietario. Sono state al momento acquisite le immagini delle telecamere di videosorveglianza e le testimonianze delle persone che hanno sussistito all’assurda scena. Una vacanza rovinata quindi per il gruppetto di amici che voleva solo trascorrere qualche ora in allegria magari inuma località balneare. Quella zona è spesso soggetta ai incidenti stradali ovvero il tratto della Domiziana.