La pubblicità sta per invadere il tuo iPhone: a breve non avrai più scampo

Gli utenti dell’iPhone si troveranno ben presto alle prese con una quantità sempre maggiore di pubblicità.

Tenetevi forte perché alcune sorprese non molto gradite cominceranno ad apparire sul vostro iPhone. Infatti Apple ha intenzione di estendere la pubblicità a un maggior numero di applicazioni, nel tentativo di incrementare le entrate.

L’azienda genera circa 4 miliardi di dollari di entrate annuali dalla sua attività pubblicitaria, ma vuole far crescere la cifra ulteriormente. Apple mostra già annunci pubblicitari in alcune app. Ma recentemente ha anche annunciato l’intenzione di espandere gli annunci nell’App Store.

Più pubblicità per gli utilizzatori dell’iPhone

L’azienda sta valutando come aggiungere pubblicità ad Apple Maps, ad esempio, che finora si è distinta dal suo concorrente, Google Maps, per il fatto che non mostrava annunci. Quindi secondo alcune indiscrezioni, è probabile che l’azienda americana inserisca annunci anche all’interno di Podcast e Libri. Nel frattempo, Apple ha preso di mira altre aziende che inviano pubblicità agli utenti dell’iPhone. L’anno scorso, Apple ha rilasciato un aggiornamento per gli iPhone con un nuovo popup che chiedeva agli utenti se volevano consentire alle app sui loro telefoni di indirizzare gli utenti sugli annunci pubblicitari.

La funzione di privacy, chiamata App Tracking Transparency, ha stravolto i meccanismi dietro le quinte di molti annunci pubblicitari per cellulari, in particolare quelli che confermano se è stato effettuato un acquisto o un download. È chiaro che la maggior parte degli utenti iPhone ha optato per l’esclusione e la funzione ha rappresentato una sfida importante per aziende come Facebook. I nuovi annunci potrebbero aiutare Apple a spremere più valore dagli utenti dell’iPhone. Secondo alcuni analisti il prossimo grande flusso di entrate di Apple sarà proprio la pubblicità. Inoltre, questi hanno anche affermato di ritenere che Apple sia nelle fasi iniziali della costruzione di una nuova piattaforma pubblicitaria mobile.

Hanno dichiarato di aver osservato un notevole incremento nelle attività di reclutamento dell’azienda per la sua Ad Platform. Durante l’ultima conferenza stampa di Apple, l’Amministratore Delegato Tim Cook e il Direttore Finanziario Luca Maestri hanno dichiarato che l’attività pubblicitaria dell’azienda ha incontrato alcune difficoltà legate alla pandemia, ma Cook ha affermato che si tratta di un ottimo strumento di scoperta per gli sviluppatori di app che vogliono promuovere le loro applicazioni.

Gli analisti hanno aggiunto che il settore dei servizi di Apple, che è principalmente guidato dalla pubblicità e dall’App Store, ha registrato un tasso di crescita decelerato per ben quattro trimestri consecutivi, poiché l’App Store ha subito un cambiamento nella spesa dei consumatori. Tuttavia, hanno dichiarato di aspettarsi che l’attività pubblicitaria di Apple cresca grazie all’aumento del carico pubblicitario sull’App Store:“Nel complesso, riteniamo che nei prossimi anni il segmento pubblicitario di Apple possa registrare una crescita di almeno il 20%“.