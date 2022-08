Ricordate le Lollipop, la girl band nata nel programma Popstars? Ecco come sono le 5 ragazze oggi

Ricordate le Lollipop? Furono le star del programma Popstar, ma oggi le 5 ragazze sono ritornate alla ribalta: ecco come sono diventate.

Ricordate quando divennero famose le Lollipop? La girl bande nacque in Italia negli anni 200 nel corso del programma Popstar. A quei tempo le band erano molto in voga. Parliamo degli anni di successo delle Space Girls e similari ad esempio. Le cinque ragazze divennero molto famose e ancora oggi il loro nome non è stato dimenticato.

Una vera trasformazioni hanno subito in questi anni le Lollipop, diventate famose con il programma del 200 di Daniele Bossari: Popstar. Il format era un talent scout che ebbe molto successo in quegli anni e le ragazze misero in mostra le loro abilità canore e il carisma sul palcoscenico.

Oggi hanno preso strade diverse Marta Falcone, Dominique Fidanza, Marcella Ovani, Veronica Rubino e Roberta Ruiu. La prima hit “Down, down, down” ebbe molto successo e le porta anche a Sanremo, ma oggi le vediamo completamente diverse.

A quei tempi le Lollipop fecero molto successo infatti la loro hit arrivò a vendere anche 42mila copie in una sola settimana. Le ragazze hanno poi fatto un album in inglese e partecipato al Festival di Sanremo nel 2022 con il brano Batte Forte, ma sembravano non avere rivali eppure nel tempo si sono perse e hanno cambiato tutto. Nel 2005 infatti la band decise di sciogliersi e hanno continuato a riprendere le attività Marta, Marcella e Veronica che si sono continuate a esibire in giro per l’Italia.

Guardando i loro profili social di oggi possiamo vedere come Marcellina sia diventata più provocante abbandonando i capelli corti. Marta è rimasta uguale a 20 anni fa ma ha abbandonato la musica. Bellissima al punto da essere definita la Beckham italiana. Veronica ha detto addio al taglio scalato e ora si mostra più matura, ma sempre con i capelli lisci. Dominique non ha un profilo social, ma pare essere rimasta identica a come era. Roberta Ruiu invece è la più attiva nel mondo dello spettacolo infatti ha partecipato anche a Uomini e Donne, è diventata influencer e spesso la ritroviamo su red carpet come quello di Venezia. E’ diventata mamma e si immortala spesso con i figli sui social.