Royal Wedding a Londra: tra gli invitati spunta proprio lei, la più odiata da Meghan Markle

Un altro Royal Wedding è stato celebrato a Londra e tra gli invitati anche Meghan Markle, ma anche la sua acerrima nemica.

Un altro membro della famiglia reale è convolato a nozze. Stavolta è toccato a Lady Tatiana Mountbatten, figlia del cugino del principe Filippo, il marchese di Milford Haven, che ha sposato l’imprenditore britannico Alexander Dru.

La cerimonia è avvenuta nella cattedrale di Winchester. Il matrimonio è stato celebrato alcuni giorni fa ma a far parlare sono stati soprattutto alcuni invitati della sposa, che includono Meghan Markle, ritornata nel Regno Unito dopo essersi trasferita a Los Angeles insieme al Principe Harry. Però anche un’altra invitata ha attirato l’attenzione, non solo nostra ma soprattutto della Duchessa di Sussex. Scopriamo insieme il motivo.

Meghan Markle e l’invitata indesiderata

Alcuni giorni fa si sono svolte le nozze royal di Lady Tatiana Mountbatten, figlia del cugino di primo grado del Principe Filippo. Per la cerimonia, la sposa ha indossato un tradizionale abito bianco della stilista britannica Suzanne Neville, optando per un abito con maniche a mantellina e un drammatico scollo a V sulla schiena.

L’abito presentava anche degli stupendi dettagli di perline intorno alla vita e uno strascico scenografico con ricami provenienti dall’abito da sposa della madre. Ma il pezzo forte, come spesso accade, era rappresentato dal velo. La royal ha optato per un velo di tulle che accentuava la sua acconciatura glamour e che arrivava fino al pavimento nella parte posteriore e copriva il viso della sposa. Tra gli invitati, come accennato in precedenza c’era Meghan Markle ma anche quella che può essere considerata una sua rivale in amore.

Infatti al matrimonio era presente anche Cressida Bonas, attrice e modella che in passato ha frequentato il principe Harry. Per l’occasione, ha indossato una gonna a pieghe rosa con una fascia floreale abbinata, un top bianco e un blazer nero. Lady Tatiana e Alick, come viene soprannominato il suo nuovo marito, hanno condiviso la felice notizia del loro fidanzamento su Instagram a gennaio. Sembra che il fidanzato le abbia fatto la domanda durante una vacanza in montagna a Verbier, in Svizzera. Sul suo profilo la sposa ha pubblicato una foto dei due in posa in cima a una montagna innevata con giacche pesanti.

Tatiana ha commentato con la foto con una semplice emoji dell’anello di fidanzamento. Come la Regina Elisabetta e il Principe Filippo, Lady Tatiana è una discendente della Regina Vittoria. Oltre al loro patrimonio, condivide con la regina britannica una passione, l’equitazione. La sua pagina Instagram è piena di foto delle sue attività equestri, tra cui un recente safari a cavallo in Kenya. Secondo la sua biografia sul celebre social, lavora anche come psicoterapeuta.