Ha beccato la figlia sul fatto e ha esclamato: “Ma che ca*** stai facendo?”. La star è umiliata

Michelle Hunziker è sempre al centro del gossip. I suoi siparietti con la figlia Aurora e il suo flirt con il nuovo fidanzato, sono solo alcune delle motivazioni che l’hanno resa protagonista dell’estate.

L’ultima trovata di Michelle Hunziker? Davvero esilarante, da guardare e sorridere.

Alle volte il comportamento di Michelle Hunziker risulta davvero indecifrabile. La bella conduttrice svizzera ha pubblicato una serie di video esilaranti su Tik Tok e questa volta ha beccato una bella ramanzina dalla mamma. Quando è entrata e ha visto la figlia in quel modo ha solo potuto pensare che fosse”impazzita”.

Cosa ha fatto Michelle Hunziker? La figlia è proprio partita di testa!

Insomma Michelle Hunziker ha pubblicato dei filmati sul social cinese che hanno lasciato di stucco la mamma. La conduttrice è molto nota per l’ironia che impiega nel divertirsi con il pubblico e mostrarsi in maniera originale, ma questa volta è riuscita a conquistare davvero tutti rendendosi protagonista di scenette comiche.

Ha usato le parole della mamma per poter dar vita a uno spettacolo che l’ha lasciata poi perplessa. Cosa è accaduto? Il video inizia così: “Mamma mia che stanchezza, ma come mai secondo te mamma?”. Prima di svelare il contenuto dei video vi ricordiamo che proprio la Hunziker è stata protagonista di un gossip che la voleva in dolce attesa di un quarto figlio, un probabile maschietto. La conduttrice infatti era stata pizzicata mentre comprava un test di gravidanza insieme alla figlia Aurora.

Insomma, questo il botta e risposta tra mamma e figlia. Gli addominali si fanno in cucina, le mamme hanno sempre ottimi consigli per te”. La mamma Ineke aveva infatti risposto che la sua stanchezza derivava dal fatto che si allenava troppo. Le sue parole precise: “Sei stanca perché tu ti alleni troppo. Lo sanno tutti che gli addominali si fanno in cucina e non in palestra”. La risposta di Michelle non si è fatta attendere.

A quel punto infatti la conduttrice ha iniziato a mettere in pratica il commento della madre, che non ha potuto fare altro che guardarla e rimanere senza parole. Michelle infatti ha iniziato a fare gli addominali in cucina prima ai fornelli poi mentre aprica e chiudeva il frigorifero e infine mentre affettava una mela. a quel punto la mamma le ha detto : “Ma che ca*** stai facendo?”. E la Hunziker “Mi hai detto che gli addominali vanno fatti in cucina”. E la mamma: “Ma io devo avere proprio una figlia deficiente”. Il video ha fatto il boom di like e commenti diventando virale.