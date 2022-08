Il Principe Harry? Un aguzzino: i suoi dipendenti svelano assurde condizioni lavorative

Gli impiegati del Principe Harry hanno condiviso la loro frustrazione per alcune inaccettabili condizioni di lavoro.

La vita del Principe Harry è cambiata drasticamente da quando ha lasciato la Royal Family e si è trasferito a Los Angeles, città natale dell moglie.

Ed è proprio qui che il figlio di Lady Diana ha deciso di trovarsi un lavoro, assumendo un incarico presso la BetterUp, una società di consulenza per la salute mentale. Ma l’azienda con sede nella Silicon Valley è ora sotto i riflettori dopo che i dipendenti si sono lamentati per il loro compenso. Ma scopriamo insieme i dettagli.

Il Principe Harry nei guai

Sono passati circa due anni da quando il Principe Harry ha ssunto il suo ruolo all’interno della startup Betterup ma già sono nate alcune critiche da parte dei dipendenti soprattutto sul lato economico. Infatti i dipendenti si sarebbero lamentati delle condizioni lavorative, incluso un taglio nel loro stipendio e per questo hanno deciso di denunciare la situazione, mettendo quindi indirettamente in imbarazzo lo stesso Harry.

Non si tratta di un ente di beneficenza o di una no-profit, è un’azienda e per questo i dipendenti devono essere trattati come tali. Molti di loro hanno rivelato di non essere contenti del coinvolgimento del principe Harry e di tutti i soldi che ha ricevuto. Dicono che ora la cosa si ripercuote sui tagli ai costi, che i loro stessi stipendi vengono ridotti per sovvenzionare la presenza del principe Harry nei libri contabili. Il presentatore Larry Edmur ha suggerito che le continue lamentele indicano che ci sono una moltitudine di di storie in arrivo. Il cofondatore di BetterUp, Alexi Robichaux, ha affrontato le preoccupazioni in un lungo post la scorsa settimana.

Robichaux ha detto che l’azienda si sta concentrando sul pionierismo di un nuovo modello per i coach e che è stato introdotto un nuovo modello di crescita e compensazione per allineare meglio la retribuzione dei coach all’impatto sui membri. Ha detto che: “Abbiamo ascoltato gli allenatori – attraverso sale cittadine, forum e conversazioni individuali. I nostri coach hanno sollevato questioni importanti e preziose. Ci hanno sfidato e ci hanno fatto porre domande difficili. Per questo ci siamo adeguati rapidamente e in modo ponderato. Oggi abbiamo comunicato un piano aggiornato e un calendario basato sul feedback.

Abbiamo anche aumentato le tariffe delle sessioni per i coach, in modo da poter ricompensare meglio il tempo trascorso nelle conversazioni individuali che portano alla trasformazione umana”. Sei coach di BetterUp hanno denunciato la recente revisione dei loro contratti, affermando che ora c’è un diffuso turbamento all’interno dell’azienda. Uno dei dipendenti ha dichiarato: “Siamo in tanti ad essere sconvolti. Direi che il mio cuore è spezzato. E penso che sia in atto un’etica davvero discutibile”. Un altro ha aggiunto: “Se sto allenando un cliente, non voglio concentrarmi su come mi valuterà. Da un punto di vista etico… siamo lì per allenare il cliente, non per fargli premere il pulsante ‘mi piace'”.