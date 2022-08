“La nostra maledetta ultima foto insieme”: tenta di recuperare il cellulare in un dirupo ma cade e muore

Un’escursione è finita ieri nel peggiore dei modi per due giovani ragazzi alla scoperta dell’Altopiano di Asiago.

Andrea Mazzetto e Sara Bragante erano una coppia di giovani innamorati che, come tutte le coppie, avevano deciso di trascorrere un sabato d’agosto alla scoperta della natura. Niente come l’estate, infatti, accende in ognuno di noi un sentimento di scoperta e di ricerca, ad ogni costo.

I due trentenni, infatti, stavano affrontando un’escursione sull’Altopiano di Asiago – in provincia di Vicenza – quando ad Andrea è sfuggito il cellulare di mano, mentre scattava una foto. A questo punto, le alternative erano due: o abbandonare il telefono o cercare di recuperarlo dal dirupo. Andrea ha optato per la prima, ma la discesa gli è stata fatale.

Il ragazzo, pur esperto, è caduto dal dirupo, precipitando per un centinaio di metri da un massiccio sulla Val d’Astico, a Rotzo. Per Andrea, residente a Rovigo, non c’è stato nulla da fare. E’ morto nel primo pomeriggio di sabato 20 agosto, nella speranza di poter recuperare il telefono.

La morte di Andrea e gli ultimi istanti con la sua Sara

La morte di Andrea è stato uno shock per Sara che ha visto la scena, senza poter far nulla per evitare quest’immane tragedia. Stando alla prime ricostruzioni, Andrea si sarebbe sporto dal precipizio nel tentativo di recuperare lo smartphone che gli era scivolato dalle mani mentre scattava alcune fotografie. A questo punto, però, il 30enne avrebbe perso l’equilibrio, finendo in un burrone.

Sara non ha perso tempo chiamando subito i soccorsi verso le 13:30. Arrivato sul posto l’elisoccorso di Treviso nel canale sottostante la parete, però, le forze dell’ordine hanno potuto constatare solo la morte del giovane. I vigili del fuoco, il Soccorso alpino e Suem 118, hanno poi recuperato la salma di Andrea.

In questo momento, però, si stanno cercando di ricostruire le dinamiche dell’incidente. Pare però che Andrea sia morto sul colpo, una volta caduto dal dirupo. Si aspetta, tuttavia, il referto del medico legale per avere ulteriori conferme in merito. Sara, invece, ancora è sotto shock. Impotente, infatti, ha visto Andrea venire inghiottito dal dirupo e morire per recuperare un cellulare che si sarebbe potuto ricomprare, sì, ma non sarebbe mai stato proprio quel cellulare.

Il rapporto che ormai abbiamo con i nostri oggetti, forse proprio perché sono così massivi e replicabili, ci inducono a stabilire una connessione e un contatto unico tra noi e l’oggetto he possediamo, anche a costo della certa vita in certi casi, proprio perché la nostra vita è fatta anche di beni materiali che non riusciamo a dimenticare o semplicemente ignorare del tutto. Non è una colpa però, semplicemente una condanna che alla fine ci va anche bene.

“La nostra maledetta ultima foto insieme. Sarai sempre con me, orsetto mio”, ha scritto poi Sara su Instagram, ricordando sui social il suo Andrea che ormai non c’è più. L’ultima foto insieme ritrae Sara e Andrea felici proprio sull’Altar Knotto prima che una tragedia cambiasse per sempre le vite di entrambi, spezzandone una e spegnendone un’altra.