La tua auto deciderà da sola il proprio limite di velocità: la rivoluzione è in arrivo

Tra poco l’Unione Europea introdurrà su ogni macchina uno strumento rivoluzionario. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

A breve diventerà obbligatorio l’Intelligence Speed Assistance (ISA) che verrà incluso nelle nuove auto a partire dal 2024.

Questo è quanto ha stabilito l’Unione Europea che mira a mantenere le strade più sicure, così come gli stessi automobilisti e passeggeri. Con il regolamento sulla sicurezza generale dei veicoli, la Commissione ha intrapreso un’azione senza precedenti per aiutare il settore dei trasporti e le autorità pubbliche a prepararsi alla mobilità futura.

Il dispositivo del futuro

Tra un paio di anni le case automobilistiche dovranno inserire all’interno dell nuove vetture un nuovo dispositivo, l’Intelligence Speed Assistance. L’obiettivo è proteggere i cittadini europei dagli incidenti stradali, dalla cattiva qualità dell’aria e dai cambiamenti climatici.

Non solo, con questa nuova legge si cerca di offrire ai cittadini nuove soluzioni di mobilità che rispondano alle loro esigenze in continua evoluzione, difendendo al tempo stesso la competitività dell’industria europea. Il 23 giugno è stato adottato l’atto delegato “Requisiti tecnici e procedura di prova per l’omologazione dell’ISA”. L’atto sarà ora inviato al Parlamento europeo e al Consiglio per un esame. A partire da luglio 2022, il dispositivo sarà obbligatorio per i nuovi modelli/tipi di veicoli introdotti sul mercato. Questo diventerà obbligatorio per tutte le nuove auto che saranno vendute a partire da luglio 2024. Quindi sono esclusi tutti i veicoli già immatricolati e in circolazione prima di tale data.

Ma come funziona esattamente l’Intelligence Speed Assistance? Il sistema ISA deve collaborare con il conducente e non limitare la sua possibilità di agire in qualsiasi momento durante la guida. Il conducente ha sempre il controllo e può facilmente escludere il sistema. Il regolamento prevede quattro opzioni per i sistemi di feedback al conducente, tra le quali i costruttori di automobili saranno liberi di scegliere: avviso acustico a cascata, avviso vibrante a cascata, feedback aptico attraverso il pedale di accelerazione o funzione di controllo della velocità. Le prime due opzioni di feedback non intervengono direttamente, ma si limitano a fornire avvisi (prima ottici e, in caso di mancata risposta da parte del conducente, un avviso acustico/vibrante ritardato), la cui durata deve essere la più breve possibile per evitare di infastidire il conducente.

L’altro possibile feedback si basa sulla forza di ripristino del pedale, che spinge leggermente indietro il piede del conducente per sensibilizzarlo e aiutarlo a rallentare. Il conducente può ignorare questo feedback e annullare il sistema spingendo leggermente più forte sul pedale dell’accelerazione. Anche nel caso della funzione di controllo della velocità, che riduce automaticamente la velocità dell’auto, il sistema può essere ignorato dal conducente premendo un po’ più a fondo il pedale dell’acceleratore. L’introduzione dell’ISA rappresenta un enorme passo avanti per la sicurezza stradale e ha il potenziale di ridurre drasticamente gli infortuni e le vittime del traffico stradale. Le case automobilistiche hanno ora l’opportunità di massimizzare il potenziale che l’ISA rappresenta per creare strade più sicure per tutti.