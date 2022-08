Malena, la pornoattrice più amata dagli italiani: sai quanto guadagna su OnlyFans?

La pornostar italiana del momento, Malena, svela i suoi guadagni da capogiro e come, inaspettatamente, sia OnlyFans la fonte di reddito più generosa.

Ospite di Belve, il programma condotto da Francesca Fagnani sempre foriero di colpi di scena, Malena, la nuova pornodiva idolo del Bel Paese, ha raccontato molto di sé, inclusi i suoi guadagni da capogiro.

Essere il sogno erotico degli italiani, infatti, a quanto pare paga e anche molto bene.

Malena a rivelato non solo il suo compenso per le pellicole bollenti ma anche per la sua attività su OnlyFans, la piattaforma che diventa ogni giorno più famosa e che, a quanto pare, risulta esser una fonte di introiti senza pari.

Qui infatti l’attrice hard guadagna più che di fronte alla telecamera. Come è possibile? State per scoprirlo.

Quanto guadagna la pornostar Malena su OnlyFans?

Film completi, singole scene, video, a quanto dice Malena i modi per guadagnare da attrice porno sono svariate e, di conseguenza, corrisponditi a diversi livelli remunerativi.

La prima fonte di guadagno (ma, vi anticipiamo, non per ammontare delle cifre) sono senza dubbio le pellicole per adulti.

La pornostar Malena guadagna tra i 1000 e i 1550 euro per una signora scena di un film hard (“Non veniamo pagati a film, ma a scena”).

Il guadagno può però poi naturalmente ondeggiare a seconda di quanto accade sul set, portando il guadagno per la realizzazione di un film completo fino a 5000 euro.

Però poi c’è lui, OnlyFans, dove le cifre sono destinate a salire e non di poco. Pare infatti che qui si possano arrivare a totalizzare anche 30mila euro:

“Ovviamente dipende da quanto lavoro. Durante il lockdown ad esempio sono arrivata a incassare 27mila euro, ma questo sulla piattaforma su cui lavoro. E calcolate che io sono un’attrice, le ragazze comuni che sono su questa piattaforma guadagnano più di me. Sì è vero, però io lo dichiaro.”

Attenzione però perché anche nella vita delle dive del porno vale il detto “non è tutto oro quello che luccica”.

Stando infatti a quanto raccontato da Malena, è difficile per chi fa questo lavoro trovare dei partner al di fuori del set. Pare infatti che gli uomini abbiano un certo timore nel dover consumare un amplesso con una “esperta del settore”.

Un conto in banca caldo dunque ma, a quanto pare, un letto alquanto freddo: è il destino delle attrici hard oggi.