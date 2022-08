Nessuna rivalità, Pippa e Kate Middleton più unite che mai: il gesto che conferma tutto

Pippa Middleton ha preso un’importante decisione per la sua famiglia ma anche per tenere saldo il forte legame con la sorella Kate. Un gesto importante a riprova del fatto che la vita reale non le ha assolutamente allontanate

Avrebbe potuto sfruttare la scia di notorietà conquistata in occasione delle nozze della sorella, Kate Middleton, con il principe William ma ha preferito la strada della privacy e della riservatezza, in rispetto alla Duchessa di Cambridge con la quale i rapporti sono ottimi. Lei è Pippa Middleton, nota ai più per essere, per l’appunto, la sorellina della moglie di William: le due, che hanno solo due anni di differenza, sono legate da un rapporto di profonda fiducia reciproca e a dispetto dei rispettivi matrimoni e dei tre più tre figli, non si sono mai allontanate restando inseparabili nonostante i numerosi impegni di Kate e la decisione di Pippa di restare invece lontana dai riflettori.

Lo ha fatto anche durante il periodo del fidanzamento della sorella con il principe William mostrandosi di fatto in via ufficiale per la prima volta in occasione delle loro nozze (nel ruolo di damigella d’onore, e facendo subito parlare di sè. Indimenticabile il suo splendido abito bianco avorio, mentre teneva lo strscico di Kate che raggiungeva l’altare di Westminster Abbey, al punto da rubarle, seppur per pochi istanti, la scena.

Pippa Middleton vicinissima a Kate: la decisione emozionante

Ma, dopo il matrimonio, Pippa è rimasta lontana dalle scene evitando dunque di alimentare il chiacchiericcio dei tabloid con il rischio di far passare la Duchessa di Cambridge in secondo piano. Un gesto di profondo altruismo quello di Pippa, sposata con il finanziere miliardario James Matthews e madre di Arthur Michael, Grace Elizabeth e della piccola Rose nata poche settimane fa.

La riservatezza è comunque una caratteristica condivisa con la sorella la quale, ad eccezione di eventi mondani ed appuntamenti pubblici, cerca di tutelare la sua privacy e quella dei suoi figli in tutti i modi possibili. Ricordiamo inoltre che, a riprova di un legame indissolubile, la stessa Kate partecipò all’organizzazione delle nozze di Pippa, con un ruolo di supporto che ha messo a tacere sul nascere ogni possibile commento in merito ad una possibile ‘vendetta di immagine’.

Pippa e Kate vivranno vicine ai loro genitori

Ebbene le sorelle Middleton hanno di recente preso una nuova importante decisione, molto probabilmente per permettere ai loro rispettivi figli di poter crescere tutti insieme e fare esperienze diverse che potranno ricordare in futuro. Quella, riguardante la famiglia di Pippa, di trasferirsi in un posto strategico ovvero una villa del Berkshire. Questa casa infatti si trova ad una manciata di chilometri dall’Adelaide Cottage di Windsor: qui William e Kate si starebbero per trasferire insieme ai loro figli, dal momento che la regina Elisabetta, 96 anni, vive ormai nel castello di Windsor in pianta stabile e i Duchi di Cambridge sono intenzionate a rimanerle i più vicini possibile.

Un duplice trasloco dunque, per avvicinarsi tutti il più possibile e, nel caso di Pippa, per essere accanto alla sorella e ai nipotini e trascorrere tanto tempo insieme. Ma non solo perchè anche i coniugi Middleton hanno casa nel Berkshire: in questo modo le due sorelle potrebbero andarli a trovare tutte le volte che lo desiderano per pranzi e cene in famiglia e per far passare ai loro sei (in tutto) figli del tempo con i nonni.