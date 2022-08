Quanto bisogna guadagnare per essere felici? La cifra svelata dalla scienza

Secondo voi quanti soldi ci vogliono affinché una persona possa raggiungere l’apice della felicità? La risposta vi scioccherà.

Vi siete mai chiesti quanto denaro occorre guadagnare per essere felici? O meglio, quanti soldi deve avere una persona per raggiungere la felicità?

Quante volte abbiamo sentito dire che i soldi non possono comprare la felicità. Secondo alcuni studi però la felicità può essere “acquistata”. Come? raggiungendo un determinato stipendio. Questo è almeno quanto scoperto da alcuni studi recentemente effettuati.

Quanti soldi servono per essere felici?

Molti di noi sono cresciuti con l’idea che la felicità non abbia nulla a che fare con la quantità di soldi posseduta, ma a quanto pare la realtà è leggermente diversa.

Perciò, la domanda a questo punto sorge spontanea…Quanto denaro deve guadagnare una persona per essere felice? Tecnicamente la cifra varia in base al paese e alla città, ma nel complesso la cifra sembra essere molto più alta del reddito medio annuo dei cittadini del dato paese. Uno studio globale pubblicato nel 2018 ha analizzato la quantità di denaro che sembra rendere felici gli individui, insieme al livello in cui il denaro non ha più un impatto sul benessere. Sebbene la felicità sia soggettiva, gli autori dello studio effettuato alla Purdue University hanno cercato di rispondere a questa domanda misurando il benessere emotivo, ovvero le emozioni quotidiane come felicità, eccitazione, tristezza o rabbia.

Hanno anche misurato la soddisfazione di vita, ovvero una valutazione complessiva di come si sta. A livello globale, lo studio ha rilevato che il reddito ideale per un individuo è di 95 mila euro per la soddisfazione della vita e tra 60 mila e 75 mila euro per il benessere emotivo. In alcune zone dell’Europa e del Nord America, il livello di reddito individuale per la soddisfazione della vita è risultato essere di oltre 100 mila euro all’anno. Però lo studio ha anche dimostrato che quando lo stipendio superava questa cifra, c’era una maggiore probabilità di sviluppare alcuni fattori che potevano minare la felicità. Ma invece per quanto riguarda l’Italia, come si posiziona rispetto al resto del mondo? La risposta non sorprenderà molti di voi. Infatti, il Bel Paese, con 30 mila all’anno e un indice di 1,2 di felicità è arrivata all’ultimo posto.