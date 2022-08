“Sono mesi che non riusciamo a dormire”: la protesta impazza nelle città

Chi abita in grandi centri urbani sarà sicuramente abituato ai rumori della città e a qualcuno potrebbero anche piacere. Ma se a qualcuno il rumore di clacson ed ambulanti concilia il sonno, ci sono alcuni rumori che proprio non vanno giù agli abitanti.

Gruppi di giovani nel pieno della tempesta ormonale, turisti che vagano senza metà, ma come Alpitur, stavolta a dire “ahi, ahi, ahi” sono i residenti. Perché oltre all’inquinamento acustico del traffico, molti devono sopportare anche altri rumori serali e non stiamo parlando dei vostri vicini e delle loro “lotte” notturne.

Se vivete in un condominio avete sicuramente capito il riferimento, i muri sottili non aiutano certo con la privacy. Ma se il vostro abitato si trova in una zona centrale, allora gli schiamazzi che sentite potrebbero avere un’altra origine. Tra locali gremiti di clienti non esattamente tranquilli, musica a tutto volume fino al mattino, tonfi, urla e quant’altro, l’idea fa già terrore da sé. Immaginate poi abitare a pochi metri, se non addirittura sopra, i suddetti pub, bar e ristoranti vari.

Soprattutto nel periodo estivo, quando dormire è già difficile a causa del caldo, si unisce spesso il chiasso assordante della movida cittadina. Ma se qualcuno si rassegna, sperando che l’estate passi presto ad altri questa situazione proprio non va bene e scelgono di reagire nell’unico modo possibile. Una protesta, per arrogarsi il sacrosanto diritto di dormire in santa pace, senza doversi chiudere in casa con i tappi alle orecchie.

La protesta che odia il rumore

Eh si, perché in diverse città italiane, i cittadini hanno scelto di risolvere a modo proprio il problema degli schiamazzi notturni. Andando a dirne quattro, a bassa voce per dare l’esempio, a proprietari di bar e clienti, direttamente in prima persona.

Una vera e propria protesta anti-movida, “Sono mesi che non riusciamo a dormire. Troppo baccano” dicono i residenti ormai esausti. Un esempio è Via Cisalpina, nel famoso quartiere del mercato ortofrutticolo, a due passi dal centro storico, ormai invaso dai pub. I locali in questione fanno spesso le ore piccole, come si suol dire, non solo nei giorni di festa o nei fine settimana. “Fino alle tre siamo costretti ad ascoltare canzoni ad alto volume. Allertare la municipale? Certo che l’abbiamo chiamata, ma la situazione non è affatto migliorata…”. I cittadini ormai non hanno a chi rivolgersi, se non direttamente i locali causa del problema, che nel migliore dei casi abbassano solo il volume.

Ma pur con la condiscendenza dei pub, spesso il problema persiste, perché i clienti, alticci o meno che siano, restano in strada a gozzovigliare. Ma non solo il volume ed i rumori molesti, sono anche i “residui” ed i resti della movida che preoccupano spesso gli abitanti. Se i bicchieri pieni di alcolici e gli incartamenti di qualche kebab mangiucchiato non bastano, si aggiungono anche i cocci di vetro delle bottiglie.

Pulire l’indomani è un compito che nessuno sembra voler assolvere ed i cittadini fanno pressione agli enti preposti per l’insostenibile situazione. Ma le amministrazioni comunali, forse a causa del rumore serale, sembrano sorde alle richieste della popolazione a cui non resta che protestare sera per sera.