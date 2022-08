Travolti dalla passione in mare: il sesso sul pattino diventa un video virale

Si sa che quando esplode la passione non c’è posto che tenga e così questa coppia ha deciso di darsi da fare in pedalò nel bel mezzo del mare e davanti a tutti.

La passione ha travolto una coppia che, in mezzo al mare e davanti al tutti, ha dato sfoggio alla libidine!

Si sa che alla passione non si può resistere e che ogni occasione può essere buona da sfruttare per dare sfogo alla propria libidine. Ci dovrebbe essere un contegno, è chiaro, ma in questo caso pare proprio che non ci sia. La coppia infatti è stata beccata nel bel mezzo di un rapporto intimo mentre i due fanno sesso.

In pedalò in mezzo al mare? Ebbene anche qui la passione può essere travolgente e l’urgenza chiamare. Sesso sul pattino al mare, sotto il sole, con le onde che aiutano il movimento. Una pura illusione di perdersi mentre tutti possono vedere la coppia che si dà da fare in pieno giorno.

Sesso sul pattino a mare in pieno giorno: il video diventa virale

Ma dove è avvenuto questo fatto insolito? Ci troviamo a Sochi, in Russia, dove una coppia di amanti focosi è stata ripresa da alcuni testimoni che, incuriositi, hanno voluto immortalare la scena e metterla online. La coppia è stata infatti ripresa da una telecamera di uno smartphone mentre faceva sesso sul pattino in mezzo al mare, davanti alle persone che si trovavano in zona.

Oltre ai due amanti focosi sul pattino, che si danno da fare, nel video si sentono anche le risate di coloro che hanno ripreso la scena a luci rosse. Certamente non capita tutti i giorni di beccare due persone intente a fare sesso su un pattino in mezzo al mare e chi ha assistito alla scena non poteva trattenere i commenti. Sicuramente non è lacrima volta che qualche coppietta si lascia andare, presa dalla passione, soprattutto sotto al sole e al mare. Non è di certo il primo video di questo tipo che viene diffuso in Rete.

Insomma complice la passione, la brezza marina, il sole, e magari qualche drink o birra di troppo presi per festeggiare le ferie, chiunque potrebbe finire al centro di un filmino a luci rosse. Magari la coppia pensava di non essere ripresa o che nessuno potesse vederli e per questo si è lasciata andare senza problemi. Esibizionismo, incoscienza o inconsapevolezza?