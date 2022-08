Un treno di alieni nei cieli italiani? La verità è un’altra (e riguarda Elon Musk)

Chi, nella serata del 20 agosto, ha alzato anche solo per un momento gli occhi al cielo, non ha potuto fare a meno di notarli. Ma qual è la verità dietro la scia luminosa comparsa in cielo e cosa c’entra Elon Musk?

Una lunga linea composta da tante luci in cielo, in lento (solo apparentemente) movimento fino a scomparire improvvisamente. L’hanno notata in tantissimi, decine di migliaia di italiani che anche solo per un istante hanno alzato lo sguardo in aria osservando quello strano e in apparenza inspiegabile fenomeno. Del resto non capita tutti i giorni di trovarsi davanti, nel cuore della notte, una misteriosa linea retta composta da innumerevoli puntini luminosi e c’è chi ha addirittura temuto di aver osservato un Ufo o meglio un Ovni, un oggetto volante non identificato.

Sui social sono stati riversati centinaia di video e tantissimi scatti del fenomeno con migliaia di commenti tra il preoccupato e l’ironico, con ipotesi surreali come un attacco alieno, inquietanti esperimenti di misteriose armi, pericolosi complotti. La stragrande maggioranza delle segnalazioni sono arrivate dalle regioni del nord italia, dal Piemonte alla lombardia, fino all’Emilia Romagna.

Misteriosa linea di puntini luminosi in cielo: di cosa si tratta?

I primi a capire subito di che cosa si trattasse sono stati gli appassionati di astronomia, che conoscono il cielo e tutto ciò che lo popola, dalle stelle ai pianeti, fino ai satelliti inviati nello spazio dall’uomo. Ed in poco tempo hanno fornito la soluzione al dilemma escludendo qualsiasi rischio per la popolazione. Spiegando che dietro quella particolare linea luminosa c’è lo zampino di Elon Musk, il multimiliardario patron di Tesla e SpaceX.

Infatti si tratta nientemeno che di un ‘trenino di satelliti’ inviati nello spazio come parte di una missione lanciata da Starlink, progetto di SpaceX. Obiettivo è quello di dar forma ad un accesso ad Internet a banda larga su vasta scala, ovvero a livello globale ed in particolare in tutte quelle zone ad oggi non coperte, sfruttando i satelliti. Si tratta di dispositivi di ridotte dimensioni, considerato il fatto che si prevedeva di inviarne in orbita oltre 12mila ad una quota compresa tra 1.100 e 1.300 km, creando una vera e propria costellazione di satelliti.

Il piano di Elon Musk per portare la banda larga nel mondo

Il piano iniziale, molto ambizioso, è stato in seguito ridimensionato per due ragioni: le polemiche legate ai detriti spaziali e la concorrenza di altri progetti similari. Pertanto ne è stato lanciato un solo primo gruppo (1.600) ad un’orbita di 500 km. Sono i razzi Falcon 9 di SpaceX ad inviarli nell’orbita terrestre bassa; quando la posizione viene raggiunta ha inizio la comunicazione con la Terra. E l’ultimo lancio è stato effettuato lo scorso 19 agosto, inviando 53 nuovi satelliti Starlink, ovvero quelli avvistati da migliaia di italiani.

Per chi non lo sapesse, infine, questo servizio è stato attivato anche in Italia al costo di 99 euro al mese. I satelliti si trovano ravvicinati perchè quando vengono sganciati restano per alcuni giorni a una distanza ridotta, fino al completo allineamento. Ma perchè le luci scompaiono? Di fatto i satelliti non possiedono una sorgente di luce come le stelle e la luce che vediamo è quella del sole riflessa su di essi, che è possibile vedere fintanto che non entrano nel cono d’omba della Terra. A quel punto sembrano improvvisamente “sparire”.