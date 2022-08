A 81 anni pittrice amatoriale si improvvisa restauratrice: il risultato è un danno senza precedenti

Una pittrice si improvvisa restauratrice ma causa danni irreparabili. Ma cosa è successo esattamente? Scopriamolo insieme.

Un restauro nel 2012 ha fatto il giro del mondo e soprattutto dei social dove le reazioni non sono mancate. Un restauro che sicuramente passerà alla storia e ha reso famosa una piccola città spagnola.

La protagonista della vicenda è una donna di 81 anni, Cecilia Giménez, una ex pittrice che però per questa occasione si finta una restauratrice di successo. Ma come potete immaginare, il risultato del suo lavoro ha scioccato il web.

Un’opera d’arte “originale”

Nel 2012 la pittrice Cecilia Giménez ha cercato di restaurare un affresco che raffigura un Gesù Cristo sofferente. L’opera è chiamata Ecce Homo. Nonostante non sia una restauratrice professionista, è sempre stata profonda devota della Chiesa del Santuario della Misericordia, dove l’affresco era esposto. Dopo aver notato che l’opera aveva bisogno di un restauro, pensò che lei stessa potesse farlo. Dopo tutto, aveva dipinto qualche paesaggio in passato. In realtà stava semplicemente cercando di aiutare. Il risultato finale però ha scioccato non solo la cittadina ma anche i social.

L’immagine è stata definita un incrocio tra una scimmia narcolettica, una patata e uno degli uomini preistorici. La donna, che a quel tempo aveva 81 anni, ha dato la colpa alla vernice che è colata. Disse che il lavoro era incompiuto. Tuttavia, ciò che aveva restaurato aveva già raggiunto la popolazione del posto. E ovviamente alcuni di loro non hanno potuto fare altro che condividere questa opera d’arte con il web. Fu così che Cecilia Gimenez divenne nota come la donna che aveva distrutto un affresco di Cristo. La famiglia dell’artista originale ovviamente si è indignata. L’immagine è stata anche paragonata in vari modi a una scimmia o a un riccio, e sovrapposta ad una parodia della Monna Lisa. Ma in questi giorni, gli abitanti del villaggio, Borja, sta rivalutando l’artista Cecilia Giménez e il suo lavoro.

Infatti, la rabbia e lo shock si sono trasformati in gratitudine grazie a tutta la pubblicità gratuita che la donna ha portato alla cittadina spagnola di appena 5.000 abitanti. Oggigiorno è una calamita per migliaia di turisti curiosi e desiderosi di vedere le sue opere. Insomma, un buon modo per far risorgere l’economia locale. I vigneti vicini si stanno contendendo i diritti per far apparire l’immagine sulle etichette dei loro vini. La signora Giménez viene addirittura celebrata ogni anno dai residenti il 25 agosto, giorno della sua trasfigurazione. Da quando è stata restaurata, l’immagine ha attirato più di 150 mila turisti da tutto il mondo che si recano al santuario gotico di Nostra Signora della Misericordia, situato su una montagna che domina Borja.

I visitatori pagano un euro per studiare l’affresco, incastonato in una parete scrostata dietro una copertura trasparente e imbullonata degna della Monna Lisa del Louvre. L’originale Ecce Homo, il ritratto di Gesù addolorato, risale agli anni ’30, quando Elías Garcia Martínez, un professore d’arte di Saragozza, lo dipinse sul muro della chiesa.

Gli abitanti di Borja non notarono molto il dipinto perché la chiesa è dominata da un altare barocco dorato del XVIII secolo. Ma nel corso degli anni, la signora Giménez si è preoccupata di vedere una parte dell’affresco scomparire. Oggi, nella sua casa di Borja la donna racconta di aver trascorso le sue estati in un appartamento vicino alla chiesa.

Ha detto di aver ritoccato il ritratto più volte nel corso degli anni, con il consenso del parroco e dei custodi, una famiglia che vive lì da generazioni. Ma alla fine ha detto che era necessario un lavoro più profondo, interrotto bruscamente dopo che qualcuno si era lamentato della sua prima fase del restauro. La storia è apparsa su un giornale locale per poi fare il giro del mondo.