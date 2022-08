Bancomat, tra pochi giorni prelevare costerà una fortuna: tegola sulle tasche degli italiani

Novità in arrivo per gli italiani e sì, riguarda proprio i prelievi tramite carta. Scopriamo insieme cosa ci aspetterà.

É ormai ufficiale: i nostri prelievi cambieranno drasticamente, ma come? E soprattutto, da ora come faremo per prelevare?

Una domanda che questo articolo riuscirà a rispondere. Ma cosa intendiamo esattamente con ATM? Questo acronimo inglese Automated Teller Machine, anche se nel nostro paese ha assunto un’accezione più generale. In poche parole, ATM include le varie tipologie di transazioni effettuate elettronicamente, con carte e tramite POS. Molti cittadini utilizzano spesso i prelievi, per alcuni si tratta addirittura di un’attività quotidiana. Insomma ormai è diventata una routine alla quale difficilmente ci si può sottrarre. Ogni paese ovviamente regola i prelievi e gli strumenti utilizzati in maniera diversa. In Italia, il prelievo può essere effettuato con carte prepagate, con carte conto o conti correnti. Questo genere di azioni però nell’ultimo periodo si sta trasformando e ben presto tutti noi saremo costretti ad adeguarci.

Novità nei prelievi

Come accennato in precedenza, i prelievi ormai sono all’ordine del giorno per molti italiani. Purtroppo nel prossimo futuro questa azione cambierà drasticamente.

Siamo nel 2022 e solo ora stiamo raggiungendo altri paesi europei per quanto riguarda l’utilizzo della moneta elettronica. Infatti la maggior parte delle transazioni nel nostro paese vengono ancora effettuate con i contanti. Questo però sta cambiando e molti cittadini stanno gradualmente preferendo il pagamento elettronico. Una scelta importante che aiuterà anche a diminuire le transazioni illegali riconducibili spesso alla criminalità organizzata. Anche per questo motivo, il governo sta cercando di agevolare i pagamenti elettronici. Purtroppo le transazioni illegali non sono state del tutto eradicate, ma siamo sulla buona strada.

Per quanto riguarda le novità in corso, una di queste include proprio il Bancomat. Quest’ultimo sta subendo una forte trasformazione e sta cercando di allinearsi con gli altri sistemi di pagamento elettronico. Questo cambiamento è anche dovuto al fatto che gli istituti bancari si stanno focalizzando in modo sempre maggiore ai servizi di home banking. Per molte banche infatti, gli ATM sono diventati superflui e persino costosi. Molte di loro ne hanno addirittura ridotto il numero, preferendo invece specializzarsi nei servizi telematici.

Ma le novità non finiscono qua. Bancomat SpA ha richiesto di rivedere i costi legati alle commissioni di transazione interbancaria (l’importo aggiuntivo che gli utenti pagano quando prelevano fondi da una banca differente). Al momento, sul circuito Bancomat questo tipo di costo è fisso: 49 centesimi di euro. Un costo che però, in futuro verrà scelto direttamente dalle banche. Questo significa che la commissione al momento del prelievo potrebbe incrementare fino a raggiungere 1,50 euro. ma potrebbe essere abolita in modo che sia la banca a scegliere l’importo addebitato. Ovviamente sarà l’Antitrust a prendere la decisione finale, anche se finora non si è pronunciata a riguardo, ma avremo ulteriori aggiornamenti entro la fine del 2022.