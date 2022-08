Ferrari, Lamborghini e Rolls-Royce: a 10 anni la sua collezione di auto fa invidia ai potenti

Un bambino vanta una collezioni automobilistica da sogno. Ma come avrà fatto? Scopriamo insieme i dettagli.

Mompha Junior, soprannome di Muhammed Awal Mustapha, vanta un primato decisamente inusuale, soprattutto per un bambino di 10 anni.

Ha da poco festeggiato il suo compleanno e ovviamente non poteva mancare la foto di rito postata su Instagram, dove posa di fronte alla sua nuova Lamborghini Aventador gialla. però non si tratta di una macchinina telecomandata ma di un auto vera e propria, anche se non è l’unica che possiede.

La collezione da invidia

Mompha Junior ormai ha fatto i giro del web grazie alla sua mega collezione di macchine e soprattutto al fatto che abbia solamente 10 anni! É stato suo padre, Ismailia Mustapha, una personalità nigeriana online, a regalare a suo figlio la tanto desiderata Lamborghini come regalo di compleanno. L’amministratore delegato di Mompha Burea De Change, a Lagos Island, è conosciuto come Mompha Senior.

Tramite il suo account Instagram, quest’ultimo ha annunciato di aver regalato al giovane una Lamborghini Aventador. Nel suo post, che includeva una foto della stessa, ha dichiarato: “Il tuo sorriso è anche la ragione della nostra costante felicità. Ti amiamo!!!”. E ha aggiunto: “Buon compleanno figlio. Muhammed Awal compie 10 anni”. Il costo dell’auto? 367.000 dollari! Secondo MotorTrend, le prime Aventador sono state consegnate ai clienti verso la fine dell’anno, dopo che Lamborghini aveva presentato il modello al Salone di Ginevra 2011. Entro il 2021, Lamborghini ne ha vendute un totale di 10.000. Non c’è alcun dubbio che Mompha possa essere il più giovane milionario del mondo.

Possiede addirittura una villa da quando aveva sei anni. Secondo AutoEvolution, ora possiede una miriade di supercar e viaggia in tutto il mondo con un jet privato. Il suo account Instagram, che si chiama @momphajnr, conta già oltre 25 mila follower. Anche se il patrimonio netto di Mompha Jr. è di poco superiore a 1 milione di dollari, a volte viene definito il più giovane miliardario del mondo. Un bambino di 10 anni con una flotta completa di supercar e molte case a suo nome è sbalorditivo.

Tuttavia, la collezione di automobili è cresciuta grazie a suo padre, Ismailia Mustapha. L’uomo d’affari e influencer di origine nigeriana Mompha Sr. trascorre la maggior parte del suo tempo a Dubai. Secondo il tasso di cambio attuale, ha un patrimonio netto di oltre 19 milioni di dollari. Non è ancora un miliardario, almeno non come siamo abituati. Comunque Mompha Sr. sembra divertirsi come un matto, come dimostra la sua attiva presenza sui social media. Sebbene si vanti spesso della sua ricchezza, è anche orgoglioso che il figlio stia seguendo le sue orme.