La figlia del Principe va a lavorare come cassiera: i tabloid inglesi si scatenano

La royal, figlia del Principe, ha fatto la sua scelta: andrà a lavorare come cassiera scatenando lo shock dei media.

Un membro della royal family ha deciso di andare controcorrente e ottenere un lavoro da cassiera. Un ruolo che di solito non viene associato ai membri reali. Ma questa è stata la scelta della figlia del Principe.

Una scelta però che ha scatenato i media locali. Ma di chi stiamo parlando esattamente? La protagonista in questione non è altro che la nipote della Regina, Lady Louise Windsor. Al momento la diciottenne sta lavorando per diversi giorni alla settimana in un centro di giardinaggio.

Un lavoro da commoner per la royal

La figlia del principe Edoardo e di Sophie, Contessa di Wessex per il periodo estivo ha scelto di lavorare come cassiera e questo significa anche che il guadagno non è di certo all’altezza della royal family.

Infatti, la ragazza guadagna 8 euro l’ora, nonostante viva in una villa da 30 milioni di euro a Bagshot Park, nel Surrey. Dopo aver ricevuto i risultati degli esami di maturità, Buckingham Palace ha confermato che a settembre comincerà gli studi universitari all’Università di St Andrews. Qui studierà inglese. Ma l’università, per i fan delle famiglia reale, suonerà abbastanza familiare. Infatti è proprio in questa università scozzese che Kate Middleton e il Principe William si sono incontrati per la prima volta. Un’amicizia poi sfociata in una relazione vera e propria e culminata alcuni anni dopo, quando nel 2011 la coppia decise di convolare a nozze.

Al centro di giardinaggio, il cui indirizzo non è stato reso noto, Lady Louise avrebbe aiutato alle casse, salutato i clienti, potato e sistemato le piante. Anche se non sono state rese note le disposizioni di sicurezza per il suo lavoro, si pensa che i genitori Edward e Sophie ricevano la protezione della polizia solo quando sono impegnati in compiti e impegni ufficiali. Un cliente ha dichiarato : “Sapevo che la crisi del costo della vita era grave, ma non pensavo che avrei mai visto una nipote della Regina lavorare in un centro di giardinaggio”. Un altro cliente ha aggiunto: “Il personale sembrava adorarla. Non capita tutti i giorni di comprare le begonie da un reale”. E un terzo, che è stato servito dalla ragazza, ha detto: “Non potevo credere che fosse Lady Louise, ho dovuto guardare due volte.

“È una giovane donna davvero modesta e dolce, educata e attenta ai clienti. Sembrava che il lavoro le piacesse molto. Non si sarebbe mai immaginato che la nipote della Regina avrebbe accettato di lavorare dietro una cassa“. Ingrid Seward, redattrice della rivista Majesty, ha commentato: “É meraviglioso che la nipote della Regina si sia rimboccata le maniche e si sia sporcata le mani con un lavoro estivo prima di andare all’università, proprio come qualsiasi altro normale adolescente”.