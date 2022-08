Novità per il caso di Denise Pipitone: “Entro la fine della settimana avremo risposte”

Denise Pipitone, la bambina scomparsa da Mazara del Vallo nel 2004, è il caso più eclatante di bimbi perduti. Sono anni che le ricerche vanno avanti, che la mamma Piera Maggio chiede la verità.

Dopo tanto tempo le indagini erano ripartire da ultimi avvenimenti che facevano sperare di aver trovato nuove piste, e oggi una novità che riguarda il caso di Denise Pipitone.

Denise Pipitone, il caso di bambina scomparsa più seguito d’Italia, ha vissuto nuova linfa con la riapertura delle indagini. Svolte importanti hanno permesso di puntare nuovamente l’attenzione nei confronti della piccola scomparsa da Mazara del Vallo, in Sicilia, nel 2004. Di lei non si è mai saputo nulla nonostante diversi anni di indagine e diverse svolte.

La bambina potrebbe essere stata rapita da qualcuno, oppure potrebbe essere stata uccisa per ripicca, ritorsioni. Insomma sono anni ormai che la mamma, Piera Maggio, si batte per conoscere la verità, per sapere cosa sia accaduto alla sua piccola Denise. Dopo tanto tempo qualche notizia potrebbe arrivare.

Denise Pipitone, svolta nelle indagini: ci sono delle novità sul caso della bambina scomparsa

Un caso che non dimenticheremo mai è che ha tenuto incollati alla televisione gli italiani per anni. Sono decenni oprami che l’opinione pubblica sostiene la mamma della bambina e che si chiede di fare qualcosa per ritrovarla, per avere notizie, per capire che fine abbia fatto la piccola Denise.

E’ stata istituita anche una Commissione parlamentare d’Inchiesta proprio per giungere a una conclusione e per porre il Governo e la magistratura difronte al fatto. Non si può più rimandare ormai!

Alessia Morani, deputata del PD, ha dichiarato in merito alle attività della Commissione d’inchiesta: “Le attività della Camera sono concentrate sui provvedimenti che riguardano i costi dell’energia, che rappresentano la priorità”. Ci si chiede se si sia dimenticati del fatto visto i continui rinvii del caso di Denise Pipitone. E’ stato iscritto ad esempio al regista degli indagati anche il giornalista Milo Infante, che conduce su Rai Una la trasmissione “Ora 24” perché con la sua redazione si è impegnato nel cercare senza sosta una verità, una pista che potesse far riaprire il caso di Denise Pipitone.

“Entro la fine della settimana avremo comunque risposte anche sulla Commissione di inchiesta. Denise va cercata, non archiviata” – questo il messaggio che Infante ha scritto sui social. Insomma passi in avanti, qualcuno che continua a battersi per la bambina scomparsa, sottratta ai genitori nel 2004.