“Purtroppo è vero, ci ha lasciati”: cinema in lutto – morta la star dell’iconico “Mad Max”

Impossibile, per chi ha vissuto negli anni ’70, dimenticare lo splendido film Mad Max e l’iconico personaggio Crawford Montizono “Nightrider”. L’attore che lo ha interpretato è morto dopo un periodo di grande fragilità fisica

“È stato molto fragile per un pò di tempo”, finchè il suo corpo ha smesso di funzionare. L’annuncio della sua morte è arrivato sulla pagina ufficiale dell’attore, un messaggio accompagnato da una foto che lo mostra insieme a colui che ha ufficialmente confermato il tragico lutto che ha colpito il mondo del cinema.

Si tratta dell’amico e collega Paul “Cundalini” Johnsone, il quale ha annunciato la scomparsa dell’attore australiano Vincent Gil, conosciuto per aver interpretato Crawford Montizono, “Nightrider” nell’iconica pellicola Mad Max del 1979. “Purtroppo, è vero… Vince Gil ci ha lasciati. È stato molto fragile per un po’ di tempo e per fortuna non ha più bisogno di essere limitato dalla sua forma mortale”, ha scritto il collega che in tanti ricordano per essere stato co-protagonista proprio in quel film. Vincent Gil aveva 83 anni.

Si è spento “Nightrider”, l’iconico Vincent Gil è morto a 83 anni

Nel suo messaggio di cordoglio Cundalini ha voluto rendere omaggio a Gil ricordando ciò che più lo legava all’amico, un episodio risalente al 2015, periodo nel quale l’attore si trovava in condizioni tutt’altro che ottimali. Ma nonostante questo ha deciso di partecipare dimostrando di possedere un’energia fuori dal comune e voglia di vivere. “Il ricordo più bello di Vince – ha spiegato – risale al 2015, durante il tour di MMCon in Giappone. Era in condizioni di salute non proprio ideali e alcuni di noi erano già preoccupata per la sua capacità di affrontare le lunghe e impegnative giornate scandite da convegni, incontri e viaggi”.

“Sbagliavamo a preoccuparci. Vince fu straordinario: si nutriva dell’energia dei fan giapponesi e, ogni volta che lo guardavo preoccupato, mi dimostrava di avere più resistenza di molti di noi uomini più giovani”. In conclusione Johnsone ha fatto emozionare tutti citando una famosa scena del film per il quale Gil verrà ricordato: “Buon riposo, vecchio amico. Ti ricorderemo quando guarderemo il cielo notturno”.

La ricca carriera di Vincent Gil: dalle serie tv ai film

Bisogna tornare al 1965 per ricordare l’avvio della straordinaria carriera di Vincent Gil, quando prese parte al film The Swagman, trasmesso in televisione. Australiano di origini, l’attore continuò a recitare prendendo parte alla serie tv Number 96, e poi a Division 4 e Homicide. Tanti i film ai quali ha lavorato come Mad Max, nel quale interpretava un membro della banda di motociclisti di Toecutter, fino all’inquietante pellicola Ghosts…of the Civil Dead. L’ultima pellicola è The Doctor Blake Mysteries del 2015 anticipata da film o serie tv come Conspiracy Theory 365, Razor Eaters, The Bank, Evil Angels. Tantissimi i fan che in queste ore hanno voluto rendergli omaggio sui social.