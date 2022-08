“Sposa una donna brutta” – ecco perché: la canzone da non suonare mai ad un matrimonio

Ci sono canzoni che invecchiano davvero male col passare degli anni. “Sposa una donna brutta” è proprio una di queste.

Il giorno del matrimonio arriva quel fatidico momento del primo ballo di coppia, quando la canzone che scandito il fidanzamento tra i novelli sposi ora, invece, è votata a consacrare le loro nozze, in una di romanticismo raccattato, smielato e un po’ pretenzioso sotto gli occhi di tutti gli invitati.

Così, alcune delle canzoni più belle e romantiche di tutti i tempi, ormai hanno raggiunto lo status symbol del convenzionalissimo “primo ballo”. “I don’t wanna miss a thing” degli Aerosmith è solo una tra le tante presenti nel repertorio “Wedding day”. Insomma, non proprio il massimo dell’originalità. E’ anche vero, però, che siamo quasi 8 miliardi in questo. Cercare quindi qualcosa di unico e raro è un’impresa molto ardua, se non impossibile.

Eppure, l’unicità esiste nella “bruttezza” delle cose. Che sia una guerra, un attentato o più semplicemente una brutta pizza, queste si ricordano per sempre, incastonate nel nostro cervello tra i ricordi più preziosi. Così come alcune canzoni invecchiate col tempo malissimo. “Sposa una donna brutta”, alias “Get an ugly girl to marry you“, non solo è una di queste, ma è anche una di quelle canzoni che non andrebbe mai, e poi mai, suonata o peggio ballata ad un matrimonio.

Il motivo diciamo pure che è altamente scontato. In 67 anni, però, di cose ne sono successe e quest’inno all’amore è appassito, malgrado tutte le sue buone e buffe intenzioni.

Perché sposare una donna brutta?

Dobbiamo ovviamente fare un passo indietro e prendere la canzone per quello che è, ovvero un brano del 1955. La donna aveva, soprattutto negli Stati Uniti, un ruolo ben preciso dopo la Seconda Guerra Mondiale: preservare ed essere lei stessa il focolare domestico, senza velleità o ambizioni particolari.

Ecco quindi che, anche un canzone divertente come “Get an ugly girl to marry you” subisce pesantemente l’influenza del periodo storico in cui è stata composta e suonata, come in tutte le cose in realtà. In una buona sostanza, infatti, Jimmy Soul consiglia a un uomo di sposare una brutta perché, a differenza della bella, non avrai mai guai e sempre ottimi piatti fumanti a tavola.

Insomma, c’era una nemmeno tanto celata, utilità della donna da scegliere come compagna/cameriera, un concetto questo datato e che cu fa rabbrividire ai giorni nostri; all’epoca però era normale stigmatizzare le donne sia per la loro bellezza che per la loro bruttezza.

Il verso, però, che più di tutti racchiude proprio quell’era è “Una bella donna fa sembrare suo marito piccolo e la maggior parte delle volte provoca la sua rovina“. A dimostrazione del fatto che una donna non possa, né debba, essere rivale del suo uomo che potrebbe sfigurare al suo fianco, catastrofe questa evitabile se si scegli, invece, una remissiva e miracolata donna brutta. Una cosa è certa però.

Fatta eccezione per la sua connotazione altamente sessista, sarebbe meglio non suonare questa canzone al proprio matrimonio, a meno che non vi vogliate fare una bella risata, prendendo tutto con leggerezza e lasciandovi travolgere dal ritmo del boogie.