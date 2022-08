Un Paese sotto attacco di “vespe ubriache”: impazziscono e pungono senza motivo

Le torride temperature registrate in questi mesi hanno portato ad un vero e proprio attacco di massa da parte di vespe tedesche scatenate che pungono le persone senza un apparente motivo. Ma c’è una ragione

Un Paese in ‘balia’ di vespe fuori controllo. Può sembrare l’inizio di un film dell’orrore ma è quanto sta accadendo in diverse località, dove sono stati registrati attacchi, apparentemente immotivati, di vespe tedesche impazzite. La vespa tedesca o vespula germanica è comune in diversi Paesi europei e vive anche in Italia, e solitamente tende a pungere l’uomo solo quando si sente in pericolo, ad esempio nei casi in cui il suo nido viene minacciato.

Vespe ubriache pungono le persone senza motivo: cosa sta succedendo

Ma i residenti di varie città hanno segnalato di essere stati punti senza ragione. Portando gli esperti ad esprimersi su quello che sta accadendo: gli episodi sono stati segnalati nel Regno Unito e non sono frutto di una improvvisa schizofrenia degli sciami di vespe bensì una conseguenza del caldo torrido, con temperature superiori ai 40 gradi, che ha interessato anche questo Paese. Un’ondata di caldo storica che ha causato siccità e portato innumerevoli quantità di frutta a fermentare precocemente. La fermentazione di mele e pere, dato l’alto contenuto di zucchero, ha portato alla formazione di alcol del quale i frutti si sono imbevuti e portando le ‘giacche gialle tedesche’ a ritrovarsi inzuppate di liquido alcolico e, di conseguenza, più propense a pungere senza motivo.

Cleankill Pest Control ha registrato un aumento del 20-30% dei casi di vespe arrabbiate senza ragione rispetto al passato: “Il tipo di vespa che causa la maggior parte dei problemi è la giacca gialla tedesca, che provoca una puntura particolarmente dolorosa”, ha a tal proposito sottolineato un esperto. “Il clima caldo nella prima parte della stagione significa che sono sopravvissuti più nidi. Gli esemplari si nutrono di frutti in fermentazione caduti che sono in abbondanza in questo periodo dell’anno. C’è stato un enorme aumento della popolazione di vespe quest’estate poiché amano il clima caldo e secco. Non amano il freddo e l’umidità, quindi quest’estate – la più calda degli ultimi 50 anni – è stata perfetta per le giacche gialle tedesche”.

Attacchi immotivati di vespe: parlano gli esperti

“I nidi – ha aggiunto l’esperto – sono molto attivi e stanno crescendo di dimensioni. Ma quando le larve si sviluppano e smettono di aver bisogno delle vespe operaie, impazziscono cercando di trovare cose dolci per soddisfare le loro voglie“. La British Pest Control Association ha anche avvertito che “si ubriacano rapidamente” dopo aver “cenato” con frutta fermentata. “Il problema è che una vespa sociale in pericolo emette un feromone che manda i membri della colonia vicina in una frenesia pungente e difensiva”. Da qui il rischio che, trovandosi a passare nelle vicinanze, si possa venire attaccati senza un’apparente ragione.