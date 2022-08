Funzioni inedite WhatsApp: queste non le conoscono neanche gli utenti più affezionati

Ci sono alcuni funzioni di WhatsApp aggiunte recentemente che potreste non conoscere ma di grande utilità.

Ormai tutti noi conosciamo WhatsApp, considerato che si tratta anche dell’app di messaggistica più utilizzata del mondo.

Basti pensare che nel 2021 conta 1 miliardo e 600 milioni di utenti attivi, in più di 180 paesi. Un traguardo mai raggiunto prima da nessuna app, soprattutto a da un’applicazione di messaggistica. Nonostante sia molto usata, la maggior parte degli utenti non la utilizza al pieno delle sue potenzialità. Ci sono alcuni funzioni che ancora molte persone non conoscono e che quindi non utilizzano. Scopriamole insieme.

Alla scoperta delle funzioni inedite

WhatsApp, come ben sapete, è un’applicazione gratuita. Ma ci sono delle funzioni che si possono utilizzare scaricando un’app di terze parti. Tranquilli, anche queste sono totalmente gratuite.

Le nuove funzioni introdotte in WhatsApp hanno senza dubbio attirato immediatamente l’attenzione, vista la trepidazione che gli utenti hanno ogni volta che arrivano degli aggiornamenti. Infatti, quando un nuovo aggiornamento porta qualcosa di nuovo, attira l’attenzione su quella nuova funzionalità. Nel corso del tempo, le funzioni sono certamente migliorate e ne sono state aggiunte altre per richiamare l’attenzione su un punto molto importante: non c’è nulla che WhatsApp non possa fare. In effetti, esistono piattaforme concorrenti che consentono diverse funzionalità, ma nel caso dell’app di messagistica in questione, si nasconderebbero dei trucchetti.

Infatti, molte app di terze parti consentono agli utenti di usufruire di funzionalità non disponibili su WhatsApp. Molti utenti non sono a conoscenza soprattutto di tre funzioni che gli utenti hanno l’occasione di usare solo attraverso le app di terze parti. Attualmente, una delle app più utilizzate insieme a WhatsApp è What’s Tracker. Questa consente agli utenti di individuare il posizionamento degli utenti, permettendo al tempo stesso di sapere immediatamente quando questi entrano ed escono da WhatsApp. La seconda app si chiama Unseen. Viene usata in particolar modo per non essere visti nelle chat.

Però, riuscirete comunque a visualizzare i messaggi che riceverete e vi darà la possibilità di aprirli, senza che faccia vedere agli altri il l’utlimo accesso effettuato. La terza e ultima applicazione che vi illustriamo è chiamata WAMR. Probabilmente vi sarà capitato di aprire una chat e vedere che qualcuno ha cancellato un determinato messaggio. Bè, tramite questa funzione riuscirete a vedere il contenuto del messaggio che è stato precedentemente cancellato.