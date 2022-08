Il calciatore cambia auto: la sua nuova Lamborghini è unica al mondo

Un noto calciatore del Milan si è concesso una nuova automobile per la vittoria dello scudetto: le immagini hanno fatto il giro del web

Il mondo dello sport è da sempre uno dei più seguiti ed amati nel nostro Paese. In particolare, la disciplina sportiva ad unire la tifoseria italiana più di qualsiasi altro ambito è proprio il calcio. Non a caso, a seguito del grande successo di alcune squadre italiane, moltissimi calciatori riescono a concedersi dei lussi da fare invidia…

Nello specifico, protagonista assoluto degli ultimi chiacchiericci sul web è stato un calciatore del Milan, super conosciuto e amato per il suo talento sportivo. Come è ben noto, infatti, la sua squadra ha vinto lo scudetto, un traguardo importantissimo per qualunque team calcistico.

Probabilmente per concedersi un piccolo regalo in occasione di questa grande soddisfazione, il calciatore ha deciso di acquistare un’auto lussuosissima. La sua particolarità, però, non sta soltanto nel prestigio, ma anche nella sua unicità. Si tratta infatti di un modello esclusivo: te ne parliamo nel dettaglio scorrendo in basso…

Tutto sulla nuova Lamborghini di Theo Hernandez

Ebbene sì, il protagonista di questo ultimo acquisto “extra luxury” è proprio Theo Bernard François Hernandez, famoso terzino della squadra, francese ma di origini spagnole. Le foto della sua nuova auto, infatti, stanno impazzando sul web e in molti vorrebbero essere al suo posto. Ecco tutti i dettagli del suo nuovo gioiellino…

Il calciatore ha deciso di acquistare niente poco di meno che una Lamborghini Urus, già di suo particolarmente elegante e prestigiosa. Ciò che la rende però davvero unica al mondo è la sua provenienza: a crearla, infatti, è stato il famoso elaboratore tedesco Keyvany.

Quali sono i dettagli che rendono la macchina di Hernandez così pazzesca? Intanto tutto quel che concerne il suo aspetto estetico. Tutti gli esterni dell’auto, infatti, sono neri e realizzati in carbonio.

Questa scelta del total black, infatti, conferisce all’automobile una classe a dir poco unica, incrementata ulteriormente da una serie di appendici aerodinamiche in fibra di carbonio nella sua zona anteriore. Un look, dunque, elegante ma deciso, che rispecchia appieno la personalità del terzino rossonero.

Gli altri dettagli che rendono l’auto di Hernandez una vera e propria opera d’arte risiedono nella livrea, anch’essa per coerenza completamente nera, ma anche in alcuni tratti più appuntiti e decisi, in particolare in relazione agli spoiler e minigonne di dimensioni considerevoli.