Ilary Blasi e Francesco Totti, ora sulla separazione interviene la figlia Chanel

Dopo la notizia della separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi è spuntata anche la figlia Chanel. La ragazzina non ci sta più a restare dietro le quinte e ora dice la sua.

Chanel Totti è sicuramente una delle ragazzine più al centro dell’attenzione in questi ultimi giorni infatti la giovanissima figlia di Ilary e Francesco, non ancora minorenne, ha detto la sua sulla fine della relazione tra mamma e papà

La notizia della separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi ha creato un vero e propio scompiglio nel mondo dello spettacolo. Una coppia solida e storica che ha fatto sognare tutti a Roma e in tutto il resto d’Italia. Venti anni in cui lui, calciatore di successo legato alla maglia e lei, eco letterina e poi showgirl e conduttrice famosa di Mediaset, hanno dato vita a un matrimonio da favola. Dalla loro unione tre figli: Christian, Chanel e Isabel.

Proprio una delle figlie di Francesco Totti e Ilary Blasi, ovvero Chanel, ha voluto dire la sua in merito alla separazione dei genitori. Si sa chei figli sono quelli che subiscono di più quando finisce un matrimonio, ma in questo caso il clamore mediatico ha mplcicato tutto. Così Chanel vuole chiarire qualche punto.

Separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi: ora parla Chanel Totti

Il continuo gossip sulla rottura di Francesco e Ilary ha dato vita a tantissimi retroscena. Lei avrebbe mandato messaggi compromettenti a un uomo misterioso e prima spunta l’attore Luca Marinelli e poi il personal trainer Christi Iovino. Francesco si sarebbe allontanato dalla freddezza della moglie per trovare calore in una donna che condivide con lui la passione per il padel, ovvero Noemi Bocchi. Insomma se ne stanno dicendo di tutti i colori.

Insomma Chanel, nonostante le tantissime voci sui genitori e i titoloni di giornali non solo di cronaca rosa, sarebbe rimasta forte e combattiva, pronta ad affrontare tutto insieme a mamma e papà. Ha vissuto le vacanze estive con i genitori separati: prima con la mammai africa, poi con i due alternati a Sabaudia dove si è divisa tra le mattine a mare con papà e le serate con le amiche di sempre. Ma scrive su Tik Tok:

“Non c’è cosa più bella di essere indifferente a ciò che vedi e senti, soltanto perché sai quanto vali e quanto valgono le persone“. Insomma la ragazzina ha le idee chiare! Fors più di tutti.