Inondazioni, siccità e non solo: le profezie per il 2022 di Baba Vanga che mettono a repentaglio il genere umano

Se vi sembra che il 2022 sia stato già un anno abbastanza critico, allora non conoscete Baba Vanga e le sue profezie. Mancano, infatti, ancora 4 mesi al 2023!

Che sia superstizione, suggestione o realtà forse non sarà mai davvero dato saperlo. Tuttavia, in tempi straordinari servono risposte straordinarie. La ragione è come se non bastasse o, peggio, è come se non soddisfacesse appieno un senso di vuoto e di incompletezza difficile da spiegare. Ecco quindi che i limiti si spezzano e la logica viene meno.

Non è di per sé un male, stiamo parlando piuttosto di una potente consolazione o di un balsamo lenitivo capace, anche se fosse solo per un attimo, di sollevarci dai problemi del quotidiano. E poi, a volte serve proprio affidare tutto al paranormale e alle sue spiegazioni anche antiscientifiche. Se doveste spiegare, infatti, a qualcuno i due anni che abbiamo vissuto tra pandemia, guerra, recessione economica e siccità, come lo fareste?

Quale sensazionale ragion d’essere tirereste fuori dal cilindro, pur di comprendere dei fenomeni che vanno oltre la nostra comprensione? Malgrado, infatti, si tratti di tutte azioni e conseguenze prodotte dall’uomo, per molti accettare questa dolorosa consapevolezza è seriamente complicato.

Noi, così indifesi, possiamo mai far così male all’universo infinito che sopravvivrà a differenza nostra? Evidentemente sì. Poi ovviamente c’è il fato, il destino o, se credete, il piano di Dio che ha in serbo per noi un progetto incomprensibile, ma che prende senso se ci ha la fede di aspettare e pazientar. Nell’attesa, però, c’è anche Baba Vanga.

Baba Vanga e le 3 (restanti) profezie del 2022

Anche se sono orma passati 26 anni dalla sua morte, Baba Vaga continua a tenere banco con le sue profezie. In molti, infatti, credono che nelle criptiche parole della veggente bulgara “Orrore, orrore! La fratellanza americana cadrà dopo essere stata attaccata dagli uccelli d’acciaio, i lupi ululeranno in un cespuglio e sangue innocente verrà versato”, si nascondesse l’avvertimento dell’attentato dell’11 settembre.

Ecco perché Baba Vanga continua ad avere un importante numero di seguaci che continua il suo operato. Stiamo parlando, insomma, di una delle mistiche contemporanee più importanti del nostro tempo. Ma non finisce qui. La mistica bulgara per il 2022 ha ben predetto cinque previsioni e due di queste si sarebbero già avverate.

La prima riguarda le inondazioni terribili dei mesi scorsi in Asia e in Australia, dove le precipitazione massicce e violente stanno raggiungendo livelli record. La seconda, invece, come in rovescio della medaglia, riguarda la siccità che sta colpendo non solo il nord Italia, ma anche il resto d’Europa.

Eppure, ancora ci sono ben 3 altre tre profezie di Baba Vanga che fanno temere il peggio. La mistica, infatti, aveva predetto per il 2022 anche un virus mortale in Siberia (e diciamo pure che tra Covid e Vaiolo delle scimmie, potrebbe anche accadere); un’invasione di locuste in India e, infine, il virtuale che prenderà il sopravvento definitivamente sul reale. Insomma, l’uomo verrà assoggettato alle macchine.

Quest’ultima previsione, però, oltre a far parte del filone narrativo distopico, molto in voga soprattutto durante gli anni Ottanta, non aggiunge in realtà nulla di nuovo o sensazionale. Tutti, infatti, ormai non sappiamo più goderci un concerto o una pizza senza prima fotografarlo compulsivamente o, peggio, postarlo sui social.