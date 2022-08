“Mai visto prima”, le immagini della tromba d’aria sono devastanti

Queste immagini di una devastante tromba d’aria hanno fatto il giro dei social. Mai prima di questo momento si era visto una cosa del genere.

Con i cambiamenti climatici le tombe d’aria sono frequenti anche in Italia: cose del genere non si erano mai viste prima.

Ormai dobbiamo farcene una ragione, con i cambiamenti climatici e i continui passaggi dal freddo al caldo, le trombe d’aria diventano una costante soprattutto legata alla stagione estiva. Anche in Italia infatti il fenomeno sta diventando piuttosto diffuso, da Nord a Sud. A partire dalla scorsa settimana il Nord Italia è stato maggiormente interessato dal maltempo.

Temporali locali nubifragi hanno devastato l’intera zona del Nord spostandosi poi al Centro Italia. Sul sito Fanpage.it è stata pubblicata anche una violenta tromba d’aria che non si era mai verificata prima d’ora. Colpa delle condizioni avverse, ha sprigionato un’energia molto potente e le immagini sono diventate virali per quanto devastanti.

Tromba d’aria devasta la zona Italiana: “Una cosa simile mai vista”

La tromba d’aria ha interessato la zona di Bondeno, in provincia di Ferrara, dove il sindaco Simone Saletti ha diffuso le foto dei danni provocati da questo fenomeno derivano proprio dal maltempo. In particolare eil comune è stato flagellato da questo violento fenomeno che ha provocato tantissimi danni alla strada mettendo in scarsa sicurezza i residenti della zona. Sono infatti prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco di Bondeno.

Non solo nella zona del Bondeno però ci sono stati danni causati dal maltempo infatti altre zone sono state interessate dai fenomeni temporaleschi. A Baura, sempre in provincia di Ferrara, una gru è caduta a causa del vento sulle villette a schiera e i residenti sono stati evacuati per essere ricollocati presso parenti e alberghi presenti in aree della zona più sicure. Insomma in zona il maltempo ha causato tantissimi danni alle persone che ora sono alle prese con temporali e danni.

Chi pensava che in estate potessero capitare cose del genere? Eppure dopo due mesi estivi: quelli di giugno e luglio particolarmente caldi, si consideri che luglio 2022 ha superato tutti i record di caldo del passato, il mese di agosto si è presentato abbastanza anomalo. Diverse ondate id maltempo hanno guastato le vacanze agli italiani sia per i temporali, che per i fenomeni come trombe d’aria e piccoli tornado e sia per le temperature che sono calate rapidamente. E adesso il maltempo si è spostato al Centro e al Sud!