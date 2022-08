Ordina una bistecca e muore soffocato: si sarebbe potuto salvare? Ecco come

Una cena fuori con gli amici si è trasformata in una tragedia. Un uomo è morto soffocato da un boccone di carne, ma forse si sarebbe potuto salvare.

In un ristorante di via dell’Arcoveggio, a Bologna, è morto un uomo di 41 anni a cena fuori con un amico. L’uomo, che era ipovedente, è deceduto dopo un boccone di carne andato di traverso che gli ha causato una occlusione alle vie aeree. Stando alle prime ricostruzioni fornite dalla polizia, proprio perché ipovedente, il 41enne aveva richiesto che la bistecca venisse servita già tagliata.

Tuttavia, il boccone, tagliato forse troppo grande, gli è stato fatale. Per l’uomo, infatti, non c’è stato nulla da fare. Inutili anche tutti i tentativi di rianimarlo dei presenti e degli operatori del 118. Sarà, però, solo l’autopsia a chiarire le cause della morte. Il 41enne, tuttavia, si sarebbe potuto salvare forse, se si fosse intervenuto prontamente.

Esistono, infatti, delle manovre di primo soccorso che non solo possono imparare tutti, non serve infatti essere medici o personale specializzato, ma anche, in molti casi, possono davvero fare la differenza e salvare la vita. Stiamo parlando, ovviamente, della manovra di Heimlich.

La manovra di Heimlich: cos’è e come praticarla

Solo qualche settimana fa la conduttrice Alessia Marcuzzi aveva raccontato su Instagram di dover ringraziare Wilma Faissol, la compagna del suo ex Francesco Facchinetti, se ancora era viva. Alla Marcuzzi, infatti, era andato di traverso un pezzo di polpo mentre parlava. Fortunatamente, però, Wilma è riuscita ad evitare il peggio, proprio grazie alla manovra di Heimlich, imparata durante il corso di pronto intervento in America, quando era solo una studentessa.

Se possiamo parlare in questo caso, però, di una storia a lieto fine, lo stesso purtroppo non lo possiamo dire per tantissime altre storie, proprio come quella del 41enne di Bologna. Soffocare con un boccone andato di traverso, infatti, è più comune di quanto si possa immaginare. Quasi tutti abbiamo più o meno sperimentato cosa significhi. Si tratta di una sensazione terribile che annebbia i sensi, pur mantenendoti cosciente.

Sei consapevole di cosa sta accadendo e di quale potrebbe essere l’epilogo; una sorta di lunga morte cosciente e nessuno può impedirla o fare qualcosa, a meno che non si sappia praticare la manovra di Heimlich. Un piccolo gesto che può salvare la vita.

Stiamo parlando di una tecnica di primo soccorso, volta proprio a rimuovere un’ostruzione delle vie respiratorie e che può risolvere rapidamente la maggior parte dei casi di soffocamento. Chi pratica la manovra di Heimlich – che prende il nome da Henry Heimlich – si posiziona in piedi dietro la persona che sta soffocando.

Calmando, per quanto possibile, l’infortunato gli si parla e gli si spiega che si sta per eseguire una manovra di emergenza. E’ importante, però, agire con decisione. Si cinge la persona con le braccia intorno ai fianchi e sotto le braccia. Si posiziona poi una mano piegata con il pugno chiuso e con la parte del pollice appiattita contro l’addome, tra lo sterno e l’ombelico. Con l’altra mano, invece, si afferra il pugno, provocando una serie di rapide e profonde spinte verso l’alto per far uscire l’oggetto.