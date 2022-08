Quella sul petto di Superman non è una S: la verità ti lascerà senza parole

Vi siete mai chiesti a cosa corrisponde la S che Superman sfoggia sul suo petto? No, non è quello che pensate.

A prima vista, quella che appare sul petto di Superman sembra essere proprio la lettera S, ma in realtà le cose non sono sempre come sembrano.

Così come Superman si è evoluto dalla sua creazione, anche il suo costume si è evoluto e, di conseguenza, il suo significato. Ma quanti di voi conoscono davvero la sua storia, o meglio quanti fan riescono a dare una risposta a questo quesito?

Cosa significa la lettera “S” di Superman?

La “S” è apparsa per la prima volta accanto all’Uomo d’Acciaio in Action Comics #1. All’epoca la scritta di Superman assomigliava più a uno scudo che al simbolo a cui i fan sono abituati oggi. Sebbene la sua forma abbia subito diverse trasformazioni rispetto al suo debutto, la “S” vera e propria ha sempre rappresentato il nome di Superman.

Questo fino a quando Christopher Reeve non indossò per la prima volta la tuta per portare l’eroe sul grande schermo. Nella maggior parte delle storie, la tuta di Superman e la rispettiva “S” compaiono prima ancora che Superman riceva il suo nome. È il perfetto enigma: chi è nato prima, Superman o il suo simbolo? A seconda di chi scrive la storia, il simbolo può significare nulla o tutto. Quando viene creato dai genitori adottivi di Clark Kent per la sua carriera di supereroe, rappresenta i legami terrestri di Superman. Quando viene introdotto come collegamento diretto a Krypton, che nemmeno Clark comprende appieno, ancorerà il ragazzo di campagna del Kansas alle sue radici kryptoniane come Kal-El, figlio di Jor-El. Nonostante sia un aspetto così importante del personaggio, la “S” di Superman viene adattata a seconda delle esigenze della storia.

Come la maggior parte delle storie d’origine delle mitologie dei fumetti, la “S” di Superman ha significati diversi per persone diverse, indipendentemente dalla versione più recente. Tutto dipende da chi si chiede, da cosa si legge e da quando lo si legge. Con la continua crescita del personaggio di Superman, sembra che il significato diventi più complesso e stratificato ad ogni aggiunta. Non è necessario che il simbolo significhi la stessa cosa in ogni storia, proprio come Superman stesso diventa la versione di cui abbiamo bisogno in ogni periodo. Essendo uno dei supereroi più longevi e popolari ancora oggi, anche Superman si sarebbe probabilmente estinto decenni fa se la sua storia o il suo messaggio fossero rimasti invariati.