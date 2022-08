Versamenti ingiustificati sui conti correnti: preparatevi a dare spiegazione all’Agenzia delle Entrate

Secondo la Cassazione, adesso le Agenzie delle Entrate potranno chiedere la provenienza di soldi versati sui conti correnti a chiunque

Risale a non molto tempo fa la sentenza emessa dalla Corte di Cassazione in merito ad accertamenti delle imposte sui redditi. Un verdetto che ha rivoluzionato completamente la materia nella tutela di tutte le categorie di lavoratori: ecco cosa ha dichiarato nel dettaglio l’organo giudicante…

A riportare la notizia è stata ItaliaOggi, che ha analizzato e riportato quanto stabilito dalla Corte nell’ordinanza n.18245/2022, depositata a giugno. Ma cosa prevede questo verdetto di così significativo?

Secondo la decisione della Cassazione, le Agenzie delle Entrate potranno chiedere e documentarsi sulla provenienza dei soldi versati sui conti correnti a qualsiasi tipologia di lavoratore. Dunque non parliamo soltanto di lavoratori autonomi, ma anche di dipendenti pubblici o addirittura pensionati. Ecco tutti i dettagli…

Soldi versati sui conti correnti: ecco cosa ha dichiarato la Cassazione

Ma qual è effettivamente la grande novità di questa sentenza? Si tratta sicuramente di un grande responso da parte della Cassazione e che cambierà non di poco alcuni regimi di controllo per i contribuenti. Ecco nello specifico cosa è stato deciso…

Ebbene sì, secondo la Cassazione, è giusto che le Agenzie delle Entrate procedano con controlli ed accertamenti di questa natura. L’unica eccezione risiederebbe nella presenza di prove certe e chiare circa la provenienza dei soldi versati.

Nello specifico, il caso sottoposto al vaglio della Corte di Cassazione riguardava un accertamento fiscale in merito ad alcuni versamenti ingiustificati nei conti bancari di un contribuente.

Prima di questa ordinanza, la situazione era notevolmente diversa. Infatti, era possibile provvedere con accertamenti sui movimenti bancari solo in relazione ad alcune categorie di lavoratori autonomi, quali imprenditori o liberi professionisti.

Secondo il vecchio ordinamento, dunque erano esclusi da questo controllo alcune categorie di contribuenti, quali i lavoratori dipendenti, i privati e i pensionati. Tuttavia, in verità anche loro potevano essere convocati dalle Agenzie delle Entrate per spiegare alcune situazioni considerate senza corrispondenza nei redditi dichiarati.

Nello specifico, nel caso preso in esame dalla Cassazione, si è fatto riferimento ad alcune “vincite” con cui il contribuente aveva giustificato dei versamenti insoliti. La Corte non ha considerato dunque queste vincite “adeguatamente provate”, in quanto il soggetto aveva soltanto dimostrato di essersi recato nelle case da gioco, ma non le vincite vere e proprie.