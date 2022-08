Avete mai visto questa emoji? Nasconde un incredibile significato a luci rosse

Non c’è limite alla fantasia e anche il mondo delle emoji è stato investito da significati alternativi e nascosti spesso a luci rosse.

La storia delle emoticon e delle emoji corre parallela e si sviluppa agli albori di internet e delle chat con le quali poter parlare con amici e utenti sconosciuti in ogni angolo del globo. Di fatto si tratta in entrambi i casi di espressioni create attraverso caratteri che nel corso del tempo si sono tramutate in vere e proprie icone che esprimono in maniera visuale l’intento di una frase o la reazione a qualcosa che ci viene detto.

Insomma le emoji (o emoticon) sono uno strumento per sostituire nelle chat il linguaggio non verbale intenzionale, un sorriso, un occhiolino, un gesto, uno sguardo di sbigottimento e così via. Trattandosi di un linguaggio a tutti gli effetti anche questo si è modificato nel tempo ed in base agli utilizzatori. Ci sono emoji, dunque, che con il passare del tempo hanno assunto significati differenti da quelli originali e spesso vengono utilizzati per rendere la conversazione più piccante.

Di sicuro tutti avrete avuto modo di vedere emoji come quella della melanzana o delle tre gocce utilizzate all’interno di un commento o di una chat in un contesto che sembrerebbe inadatto. Questo perché l’ortaggio viene utilizzato come sostitutivo del fallo e le tre gocce come sostitutive dell’eccitazione sessuale o meglio del raggiungimento dell’orgasmo.

Nuova emoji a luci rosse: l’avete mai vista? Ecco qual è il significato nascosto

Le due emoji di cui abbiamo parlato sopra non solo le uniche che nel corso di questi anni sono state utilizzate con un significato differente da quello per cui erano state pensate. Quella di cui vi vogliamo parlare oggi è un’icona che apparentemente è innocua e che collettivamente è da interpretare come un gesto di assenso. Stiamo parlando dell’emoji raffigurante una mano in cui pollice e indice si toccano per formare un cerchio, mentre le altre dita rimangono distese.

Comunemente è il gesto utilizato per dire “Ok”, “Ho Capito“, “Ricevuto”, “Sarà fatto”, insomma un modo per fare capire al proprio interlocutore che il messaggio o la richiesta sono state recepite e che è stato trovato un “accordo formale“. Tuttavia se osservate bene l’emoji vi renderete conto che pollice e indice non sono perfettamente uniti e che in questo caso la raffigurazione assume un altro significato.

Ovviamente si tratta di un significato non ricercato dal creatore dell’emoji, ma che comunemente può essere interpretato in questo modo. Quando la mano viene posta in quella posizione, infatti, si può intendere la pratica erotica di accarezzare un capezzolo. Chiaramente ci vuole un bel po’ di malizia per interpretarlo in tal senso, ma è noto che sul web se ne trova a vagonate e che l’emoji si presta facilmente ad un tale intento.