“E’ ora di cena… quasi” e Sabrina Ferilli strega il web: il vestito a fiori è da capogiro

Sabrina Ferilli, una delle donne dello spettacolo più belle di sempre, intonta i social con i suoi look estivi: dal costume all’abito la sua naturalezza vince sempre e comunque.

Un invito a cena con Sabrina Ferilli? Come resistere con questo vestito a fiori.

Sabrina Ferilli è sicuramente tra le donne italiane più belle e apprezzate di sempre. La sua immensa naturalezza e la sconfinata sensualità, la annoverano tra le donne più desiderate di sempre da milioni di italiani e non solo. Carriera da attrice e conduttrice, la Ferilli ha conquistato molto più della televisione.

Sabrina Ferilli con il vestito floreale è un incanto per gli occhi

Sappiamo che il floreale ha dettato legge questa primavera\estate 2022 e così anche attrici come Sabrina Ferilli non hanno saputo resistere alla romantica tendenza. L’attrice ha deciso di foggiare un abito lungo floreale comodamente seduta in poltrona. Colori chiari e sensuali con un tocco di scuro sullo sfondo, hanno acceso di passione lo sguardo della Ferilli.

Come non amare la sua semplice bellezza, la sensualità che trasuda in ogni movimento e la simpatia che emana ogni suo sorriso. Non solo vederla, ma anche ascoltarla rende sempre più piacevole accendere la televisione per vedere le serie tv di cui è protagonista oppure i programmi televisivi che conduce o co-conduce. Memorabile e ormai indiscutibile anche la sua amicizia con Maria De Filippi, con la quale ormai porta avanti lo show Tu sì qui valer con un’ironia unica.

Insomma Sabrina Ferilli ha conquistato molto di più che il piccolo schermo approdando anche suo social. I messaggi che l’attrice romana trasmette sono piedi di buoni propositi: la body positive ad esempio è uno dei temi che più tocca l’artista. Recentemente la Ferilli si è mostrata in barca, in bikini, in maniera del tutto naturale e non mancano i suoi scatti al mattino e senza trucco. Per dirne solo alcune perché l’attrice vuole far capire che si può essere belle e imperfetti, con un chilo in più, ma con tanta sensualità e semplicità che ti rendono unica, e sicuramente diversa da tutte le altre donne.

Ovviamente non possiamo nascondere che Sabrina sia un’attrice e conduttrice famosa, che la sua bellezza sia sconfinata e che a ogni suo movimento ci sia una carica erotica e sensuale da 10 e lode. E’ pur vero che l’artista di Roma si è sempre mostrata verace, senza troppi artefatti, e con una bellezza che non ha eguali!