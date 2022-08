Il Principe William e il regalo più folle di Lady Diana: “sono diventato rosso come un peperone”

Un regalo a dir poco imbarazzante ma decisamente memorabile quello che Lady Diana ha donato al suo primogenito.

Sono passati ormai diversi decenni ma al Principe William è rimasto spiazzato dal regalo che un anno si è trovato di fronte per il suo compleanno.

Del resto la Principessa Diana era famosa per i suoi scherzi, che spesso vedevano tra le vittime proprio i suoi figli. Ma stavolta lo scherzetto ha imbarazzato clamorosamente uno dei suoi figli. Scopriamo insieme cosa è successo.

Lady Diana e lo scherzo top

Una volta la principessa Diana ha fatto uno scherzo a dir poco memorabile al principe William per il suo compleanno. Ma cosa ha combinato esattamente?

Ogni anno il Duca di Cambridge spera sempre di ricevere regali meno imbarazzanti di quello che la Principessa Diana gli fece quando ha compiuto 13 anni. In precedenza, il reale ha ammesso che Kate Middleton non gli ha mai fatto dimenticare la volta in cui le regalò un binocolo per il suo compleanno. Ma William ha ricevuto un regalo ancora più bizzarro e memorabile quando era giovane, secondo Darren McGrady, ex cuoco di Diana. Pare che la principessa del Galles abbia deciso di organizzare un bello scherzetto al figlio maggiore con una torta di compleanno piuttosto sconcia.

Al ritorno da scuola il Principe si è quindi ritrovato una torta che assomigliava un paio di seni ma non solo. Per aumentare il suo imbarazzo, appena entrato in casa c’erano alcune persone che lo stavano aspettando e non persone qualsiasi ma delle top models: Claudia Schiffer, Christy Turlington e Naomi Campbell. Darren ha spiegato che lo scherzo era tipico della maliziosa madre di William, che il principe Harry ha descritto come “una ragazzina in tutto e per tutto”. Lo chef ha raccontato: “Quella mattina sono arrivato al lavoro, ho aperto il frigorifero e mi sono trovato di fronte al più grande paio di tette che avessi mai visto in vita mia”. La principessa aveva ordinato una torta con le tette per il tredicesimo compleanno di William.

“La Principessa amava mettere in imbarazzo le persone nel modo più gentile, in modo divertente. Questo anche se si trattava di raccontare una barzelletta sporca e volgare, cosa che di solito mi colpiva. William diventava rosso come un peperone“. L’imbarazzo fu tale che William dimenticò chi fosse presente e in seguito raccontò in un’intervista che la modella Cindy Crawford, e non Claudia Schiffer, era coinvolta nello scherzo.