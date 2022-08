L’attore la comprò nel 2002 per 10 milioni di dollari: ecco quanto vale oggi la villa di George Clooney sul Lago di Como

George Clooney ha acquistato la sua villa italiana 10 anni fa. Ma oggigiorno a quanto ammonta il suo valore?

La stagione estiva è giunta quasi al termine ma ogni anno i mesi più caldi attraggono in Italia le celebrities più famose. Sono molti, infatti, i vip che negli anni hanno scelto il Bel Paese come meta per le loro vacanze.

Tra questi ovviamente George Clooney che da 20 anni vive a Laglio, sulle rive del Lago di Como. Una villa a dir poco spettacolare, che negli ultimi anni condivide con la sua famiglia, la moglie Amal Alamuddin e i due figli Alexander ed Ella, che hanno da poco compiuto 5 anni. L’amore per l’Italia ha fatto si che l’attore americano la scegliesse anche come location per il proprio matrimonio. La coppia infatti si è sposata il 27 settembre 2014 a Venezia in una cerimonia privata, circondata dai familiari e dagli amici più stretti.

La villa di George Clooney

La star americana appena l’ha vista ne è rimasto colpito. Del resto non si incontra spesso una suggestiva dimora quella di Villa Oleandra.

Risalente al 1700, si tratta di un edificio in stile liberty situato sulla sponda occidentale del Lago di Como. Una struttura il cui ingresso si affaccia direttamente su Via Vecchia Regina, una strada tortuosa che costeggia il lago. Clooney vi trascorre molto tempo con la moglie Amal e i figli, a tal punto che è diventato cittadino onorario di Laglio, un paese con meno di mille abitanti. La sua esistenza è documentata da alcune mappe catastali del 1720, ma in una versione più piccola di quella attuale. Nel corso del secolo successivo la proprietà cambiò più volte. Le prime modifiche e i primi ampliamenti furono effettuati nel 1834 dai membri della famiglia Stoppani, che per primi accorparono l’edificio al terreno circostante. Circa trent’anni più tardi i lavori furono completati dalla famiglia Antongini e nel 1877 l’edificio fu venduto alla famiglia Vitali.

All’inizio del ventesimo secolo, Villa Oleandra passò nelle mani di proprietari americani. Il più famoso è John Heinz, il miliardario dietro il noto marchio di salse, e furono i suoi eredi a rendere Clooney cittadino onorario di Laglio. Secondo la leggenda, l’attore si è arenato con la sua moto a pochi passi dal cancello della villa durante un tour delle Alpi nel 2002. I proprietari di Villa Oleandra, da cui Clooney fu colpito da un fulmine, lo aiutarono. Innamorato della posizione e del panorama di Villa Oleandra, Clooney decise di acquistarla.

L’affare si concluse per 10 milioni di euro e da allora l’attore non si è mai pentito della decisione, anzi, ha investito in lavori per migliorare ulteriormente la villa. Dopo l’iniziale diffidenza dovuta al clamore mediatico, i residenti hanno accolto Clooney come uno di loro, apprezzando l’impatto economico della presenza di un concittadino così illustre. Oggi, grazie ai lavori di ristrutturazione e alla presenza dei suoi ospiti illustri, Villa Oleandra vale dieci volte il prezzo pagato dall’attore 20 anni fa.