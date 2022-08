Lo scontrino medio degli italiani: ecco quanto costa la vita da Aosta a Palermo

Hai mai pensato a quanto costa la vita in Italia? Ecco tutti i dati regione per regione, dalla più costosa alla più accessibile

Per quanto siamo tutti uniti dalla stessa nazionalità, le varie regioni d’Italia non sono propriamente tutte uguali. Le differenze, infatti, sono talvolta così marcate che creano un profondo divario tra le varie zone d’Italia, che influisce fortemente sull’accessibilità della vita. Ve ne parliamo nel dettaglio scorrendo in basso…

Ogni regione, infatti, presenta costi e tariffe molto diverse tra loro, tanto da cambiare a dismisura lo scontrino medio degli italiani a parità di condizioni. L’importo totale, infatti, varierebbe notevolmente a seconda della regione di residenza.

A raccogliere i vari dati è stato il Codacons, che ha dato vita ad una vera e propria indagine mettendo a confronto prezzi di vari beni e servizi in ogni regione d’Italia. A riportare i risultati di questo studio è stata l’Ansa.

Ecco quanto costa la vita in Italia per ogni regione

Quali sono state le prime grandi evidenze emerse dall’indagine dell’ente? Intanto, si può affermare con certezza che la città più cara per fare la spesa alimentare è proprio Milano! Basti solo pensare che a Napoli si spende circa la metà acquistando la stessa quantità di spesa. Invece, il primato dei servizi più costosi va alla città di Aosta: in basso, tutti i dati nel dettaglio…

Approfondiamo l’ambito “spesa alimentare”: nella città di Milano, per riempire un carrello contenente prodotti varii, dunque dall’orto frutta a pesce o carne, si può arrivare a spendere in media circa 116 euro. Un dato che la dice lunga, dato che rappresenta il 17,7% in più della media nazionale.

Un numero a dir poco esorbitante, considerandolo anche paragonato a quelli delle altre regioni. Rappresenterebbe, infatti, il +54% rispetto a Napoli, a cui fa capo il dato più economico dell’indagine: per gli stessi acquisti bastano 75 euro.

Per i servizi di qualsiasi natura, dunque dal medico o dal parrucchiere o lavanderia e via dicendo, è Aosta la città meno accessibile in Italia, con una media di 458 euro per un paniere ad hoc, il 29,7% in più sulla media nazionale. Particolarmente costose sono anche Trento e Bologna mentre le più economiche, Napoli, Pescara e Palermo.

Ecco altri piccoli dati che darebbero un quadro molto più chiaro della situazione “costo della vita” in Italia: per un taglio capelli uomo a Catanzaro bastano appena 14,29 euro, mentre a Trieste ben 26 euro.

Per un semplice cappuccino, a Roma basterà sborsare 1,18 euro, a a Trento 1,68 euro. Per dei servizi in tintoria, a Torino spendono in media 8,43 euro, il 25% in meno della media nazionale. Il petto di pollo più accessibile è venduto a Pescara, a 8,82 euro al kg, le alici più costose a Roma (9,71 euro al kg) e via dicendo.