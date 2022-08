Michael Schumacher, parla la famiglia: le rivelazioni sono veramente uno schiaffo per i fan

Dall’incidente di Michael Schumacher poco e niente si è saputo circa le condizioni di salute del pilota della Formula Uno ma oggi ci sono nuove rivelazioni.

A parlare è la famiglia del pilota che rivela nuovi dettagli davvero forti che hanno addolorato i fan di Michael Schumacher.

Dall’incidente di Michael Schumacher sulle piste sciistiche sono ormai passati dieci anni infatti da quel maledetto giorno mai più nessuno ha visto il volto del pilota della Formula Uno. Idolo di fan in tutto il mondo, è scomparso dalle scene per danni neurologici permanenti che gli hanno evitato la morte, ma l’hanno costretto a non guidare mai più.

A decidere questo è stata la famiglia di Michael Schumacher che, per rispetto della persona che è stata e per privacy, ha preso questa decisione ormai più di dieci anni fa. La famiglia ha preferito che da quel giorno non trapelassero immagini del pilota e così nulla si sa di lui. Sono solo i familiari a tener aggiornati di tanto in tanto, ma delle sue reali condizioni si sa ben poco.

Michael Schumacher: nuove rivelazioni ai fan da parte della famiglia

Insomma l’ultima immagine che abbiamo del pilota, con quel sorriso beffardo, è unica e tale rimarrà. Di come stia realmente adesso si sa decisamente poco. E’ ancora vivo, ma la sua ultima immagine risale a più di dieci anni fa e così lo ricorderemo per sempre. Del campione forte e divertente, di quell’incidente del 2013, è quello che ci rimane sapere.

Nonostante ei tantissimi fan in tutto il mondo, non solo della Ferrari, di Michael Schumacher si è saputo poco negli anni e per questo da quella maledetta mattina sono solo apparse delle fugaci notizie di tanto in tanto, ma senza troppi dettagli. Commozione grande ciecherei stata quando la famiglia ha deciso di dichiarare che il sette volte campione del mondo era vivo. Il figlio, nel documentario Netflix, ha dichiarato: “Rinuncerei a qualsiasi cosa per poter parlare con mio padre di motorsport”. Oggi il giovane parla tramite Corrine cha ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alle condizioni del pilota.

Il tabloid The Sun, che riprende il Corriere della Sera, fa capire che Michel Schumacher riesce ad esprimere le emozioni: “Michael piange quando sente i suoi figli, la voce di sua moglie, i suoi cani. Nel silenzio di quella stanza, una lacrima scorre sul suo viso sottile a un suono conosciuto. C’è la vita, racchiusa in una goccia, c’è la forza di un uomo che si commuove e che commuove ognuno di noi. Abbiamo le sue lacrime, i suoi sentimenti esposti”.