Problema sicurezza Apple: un bug apre la porta di iPhone e Mac agli hacker

Negli ultimi giorni, Apple ha reso noto che i nostri dispositivo potrebbero essere a rischio: ecco come preservarsi da alcuni attacchi hacker

Quando facciamo ricorso ai nostri dispositivi Iphone, Ipad e Mac siamo sempre convinti di essere in una botte di ferro per quanto concerne questioni di privacy e riservatezza. Effettivamente è così, essendo Apple un sistema estremamente chiuso e sicuro, tuttavia, negli ultimi tempi non sono mancati dei piccoli intoppi a minare questa condizione…

Di cosa stiamo parlando? Pare che nell’ultimo periodo sia emerso un significativo problema di sicurezza nel sistema operativo che, secondo Cupertino, sarebbe già stata sfruttato da alcuni hacker per prendere il controllo dei dispositivi Apple.

Da cosa sarebbe stato causato questo problema? Principalmente, da due fattori. Il primo è legato ad una falla del kernel, la zona più nascosta e profonda del sistema operativo, ma che non manca mai in qualsiasi dispositivo Apple.

Il secondo fattore, invece, è collegato a Safari, browser web di Apple per antonomasia: la falla risiederebbe nel WebKit, la tecnologia su cui si basa il borwser stesso. Questi problemi sono stati segnalati da ricercatori in maniera anonima: vi spiegiamo di più scorrendo in basso…

Ecco come proteggere i propri dispositivi Apple dagli hacker

La soluzione per proteggere i propri dispositivi dagli attacchi hacker? Basta installare i nuovi aggiornamenti Apple. Nello specifico, parliamo del 15.6.1 per iOS e del 12.5.1 per MacOs Monterrey. A fare molta attenzione devono essere i possessori di iPhone dal modello 6S in poi e di iPad dalla quinta generazione in avanti (dal 2014)…

Ma andiamo nello specifico: queste due falle presentano dei codici, ovvero CVE-2022-32893 e CVE-2022-32894. Nel momento in cui un hacker dovesse servirsene, otterrebbe il controllo del dispositivo di riferimento.

In particolare, la falla di Safari permette agli hacker di accedere al dispositivo anche solo navigando su siti infetti. A fare particolarmente attenzione a questo bug e che, dunque, potrebbero essere oggetto di attacchi hacker, sono personaggi particolarmente in vista, come celebrities, attivisti o giornalisti.

Le falle da poco corrette sono state identificate con il nome di zero-day bug e per loro è disponibile un fix da zero giorni. Sono dunque molto facili da identificare e sfruttare, tant’è che in molti sono disposti a pagare moltissimo per farci breccia.

La compagnia di cybersecurity Zerodium, ad esempio elargirebbe «fino a 500 mila dollari» a chi riuscisse ad hackerare tramite Safari, e «fino a due milioni» per introdursi in un dispositivo anche senza un click da parte del suo possessore.