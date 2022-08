Quali sono i paesi più razzisti d’Europa? Lo studio tra conferme e sorprese – dove si piazza l’Italia?

E’ tempo di campagna elettorale e sappiamo bene quale sia uno temi più caldeggiati dalla destra nostrana. Ma come si comportano gli altri paesi europei e quali sono i più razzisti in assoluto?

Il video dello stupro di Piacenza postato sia da ‘Il Messaggero’ che dai leader politici della destra nostrana, Giorgia Meloni e Matteo Salvini, ci pone di fronte ad un interrogativo che non può essere elusa ad un mese dal voto. Cosa significa davvero essere razzisti in Italia e cosa si è disposti a far pur di alimentare questo sentimento?

Tralasciando la pornografia del dolore in sé, la stessa che però non ha destato simil scandalo e sgomento, quando è stato condiviso e pubblicato da chiunque il pestaggio in diretta dell’ambulante nigeriano a Civitanova Marche, ciò che resta è l’intento ben preciso di sferrare anche colpi bassi pur di raggiungere l’obiettivo.

Basta, infatti, farsi un giro sui social o per strada per comprendere il tipo di propaganda. Niente sbarchi per salvaguardare la sicurezza nazionale. Che da una parte ha una sua abbastanza valida ragion d’essere. Una volta sbarcati in Italia, infatti, i migranti vengono lasciati a loro stessi, abbandonati dalle istituzioni, le stesse che dopo 8 anni ancora devono convalidare allo stupratore di Piacenza lo status di rifugiato politico. Insomma, non proprio il massimo.

Eppure, dai due video, per quanto diversi, da una parte abbiamo una vittima, dall’altra un carnefice, si può trarre la stessa conclusione. In Italia esiste, tra le tante cose, anche un problema, o se vogliamo un pregiudizio, col razzismo. Attenzione, con questa affermazione non si intende per nulla affermare che il nostro Paese sia rimasto fermo all’Alabama razzista degli anni Cinquanta. Gli Stati Uniti, in questo senso, non hanno davvero nulla da insegnarci.

Razzismo oltre i confini nazionali

Esiste però una componente pregiudiziale correlata al colore della pelle. Molte persone, infatti, associano la pelle nera a sentimenti negativi e ad una paura immediata, nonché primordiale, di pericolo imminente. L’Italia, tuttavia, non è uno tra i paesi più razzisti d’Europa, malgrado ci si avvicini molto. Ma come si comportano, quindi, gli altri paesi europei e quali sono i più razzisti in assoluto?

L’università di Harvard, negli Stati Uniti, ha realizzato un’infografica in merito. Più una Nazione è rossa vermiglio, più sono presenti sentimenti razzisti all’interno del Paese. Tuttavia, anche gli Stati meno razzisti e colorati di verde, hanno evidenziato come nessun Paese in assoluto si possa dichiarare non razzista.

Tornando invece alle nazioni europee più razziste, la Repubblica Ceca, la Lituania, la Bielorussia, la Russia e l’Ucraina, per Harvard sono le cinque dal più sentito pregiudizio razziale. Di per sé, però, non costituisce una novità. La rotta balcanica è solo una delle mille sfaccettature del razzismo nell’Europa dell’Est, tanto che la Polonia a gennaio ha avviato la costruzione di un muro anti-migranti lungo 186 chilometri, al confine con la Bielorussia.

Ma non solo. I racconti provenienti dall’Ucraina dopo l’inizio del conflitto sono desolanti. Vengono accolti, infatti, dagli altri paesi europei preferibilmente solo profughi 100% made in Ucraina con occhi azzurri e capelli chiari. E anche all’interno del Paese, i volontari del Black Peace Corps sono stati “addestrati” a sopportare episodi di razzismo una volta arrivati in Ucraina che ha avuto poco a che fare con persone di etnia diversa dalla loro.