Smart mobility, trasporto sostenibile per città intelligenti

Un pianeta in piena trasformazione, il cui equilibrio è esposto ad alto rischio, necessita di un notevole sforzo da parte nostra per essere protetto e preservato. Ed ecco che la tecnologia può venire a sostegno di questa impresa possibile. La tecnologia, entrata ormai a far parte della nostra quotidianità, gioca un ruolo fondamentale nella mobilità condivisa e integrata, soprattutto in un periodo storico particolare come questo, in cui la condivisione, causa covid, si riduce notevolmente.

Ebbene sì, tecnologia, mobilità, condivisione ed ecosostenibilità, oggi, viaggiano di pari passo, diventando parte integrante l’una dell’altra, coesistendo e creando simultaneamente un macrocosmo al servizio del cittadino e delle sue più diverse esigenze. La smart mobility, mobilità intelligente, si avvale della tecnologia per integrare diversi mezzi di trasporto, fruibili e intercambiabili velocemente, con zero emissioni, e quindi ecosostenibili, alla portata di tutti anche dal punto di vista economico.

La tecnologia, se sapientemente impiegata, può diventare utile dominio di massa, con la connotazione più positiva del termine. La fruibilità di massa permette un notevole abbattimento dei costi e anche la tecnologia più sofisticata, un tempo accessibile a pochi, diventa oggi a portata di tutti.

Il potere della condivisione può, nel caso della mobilità, avere una forza tale da permetterci di vivere insieme una migliore qualità della vita, contribuendo a una migliore conservazione del pianeta che ci ospita e che è, per ora, l’unico in grado di permetterci di vivere e di sperimentare nuove tecnologie al nostro servizio.

Smart mobility: il potere della condivisione sostenibile

Per avere più chiaro il concetto olistico di mobilità alternativa, intelligente e pulita, cercheremo di fornirvi una guida completa alla smart mobility.

La mobilità intelligente è un modo rivoluzionario di riorganizzare o concepire ex novo la vita di città, rendendola più accessibile a tutta la comunità e alle più svariate esigenze che la delineano quotidianamente. In continua evoluzione, la tecnologia si adatta alle abitudini della società odierna, fungendo da supporto alle abitudini, anch’esse in continuo cambiamento.

Le nuove necessità sociali, economiche e culturali, hanno bisogno di essere supportate con efficienza, sostenibilità e sicurezza. La tecnologia pulita (cleantech) è ciò di cui necessitiamo per migliorare l’efficienza energetica in generale, con particolare attenzione ai trasporti, contribuendo a ridurre le emissioni e, al contempo, i tempi di spostamento e la congestione del traffico, aumentando la sicurezza e massimizzando la produttività.

La smart mobility è una mobilità pensata e cucita sulle necessità dei cittadini, concepita per apportare un plus alla vita di tutti i giorni, migliorandone la qualità e la sicurezza grazie alla tecnologia.

Sharing economy: l’economia delle città intelligenti

La sharing economy, definita anche economia collaborativa, è strettamente collegata alla smart mobility. Concepita sulle esigenze economico-culturali della società, ha lo scopo di promuovere un consumo consapevole basato sullo scambio dei beni e sulla condivisione dei servizi. La condivisione, presupposto dell’economia fin dai tempi più antichi, è diventata oggi il fulcro della tecnologia al servizio del cittadino. I sistemi tradizionali di condivisione sono stati rivoluzionati grazie alla tecnologia e sono diventati parte integrante della vita di tutti i giorni: la smart mobility ne è un esempio lampante.

La mobilità quindi condivisa, intelligente e pulita, al servizio di tutta la comunità, è fondamento, a sua volta, di una città intelligente, organizzata tecnologicamente nel rispetto non solo dell’individuo, ma anche del nostro prezioso pianeta. Una smart city è una città a misura di cittadino, riorganizzata per riqualificare la struttura urbanistica, per renderla più sicura, sostenibile e condivisibile.

La città intelligente (smart city) fa uso della tecnologia a favore di una rivoluzione positiva della tradizione, per far fronte ai cambiamenti demografici e alle esigenze che ne derivano. Le città si plasmano sulle esigenze della popolazione, dove le tecnologie intelligenti giocano un ruolo fondamentale. Il Nord Europa, molto sensibile al tema del cambiamento climatico, è stato il primo ad adottare il modello di città intelligente, con l’obiettivo di eliminare le emissioni entro il prossimo decennio.

Sharing mobility: il potere della mobilità condivisa ed “E-cosostenibile”

La mobilità condivisa non presuppone l’acquisto, bensì il noleggio, più economico e fruibile all’occorrenza, in base al bisogno effettivo nel “qui e ora”. Concepita per facilitare lo stile di vita dei cittadini, sia dal punto di vista economico sia da quello dell’ecosostenibilità, la mobilità condivisa predilige fonti di energia pulita nel totale rispetto dell’ambiente che ci circonda. Spostarsi senza inquinare il pianeta è spostarsi in maniera intelligente, rispettando se stessi e gli altri.

Il noleggio condiviso è vario e consente, per un determinato periodo di tempo, di fruire di un veicolo con il semplice utilizzo di un’app installata sullo smartphone. Le innumerevoli applicazioni che possono essere scaricate sui nostri dispositivi e che ci permettono il noleggio con un due semplici click, ci danno la possibilità, in tempo reale, di stabilire il percorso più breve per arrivare a destinazione, avvalendoci del percorso che ci farà impiegare minor tempo, evitando il traffico e facilitandoci la ricerca del parcheggio una volta completata la tratta.

Bike sharing, scooter sharing, car sharing e monopattino sharing sono alcune delle forme di noleggio utilizzate nelle smart city.

La maggior parte di queste modalità di noleggio, per non dire tutte, hanno in comune l’energia elettrica, energia pulita a zero emissioni, fonte alternativa rispettosa dell’ambiente, che ci permette di spostarci in tutta sicurezza all’interno del traffico cittadino. Questo tipo di caratteristica è contrassegnata dalla lettera “E” davanti alle diverse soluzioni, come E-bike o E-scooter e si definisce E-mobility.

L’intermodalità è un’altra caratteristica comune al noleggio: la possibilità di intercambiare il mezzo di trasporto, lungo il tragitto, in base alle necessità del momento, riducendo la durata complessiva del viaggio. La mobilità intermodale o combinata, così definita, predilige il noleggio rispetto al veicolo di proprietà.

I veicoli poco ingombranti e leggeri, come i monopattini, prediletti rispetto alle auto per muoversi all’interno delle città, si noleggiano per mezzo delle app e fanno parte di quella che viene definita micromobilità. Le brevi distanze, fatte di percorsi contenuti, sono perfette per l’impiego di questo tipo di mezzi. I monopattini hanno un peso che varia dai dodici ai quattordici Kg e sono facilissimi da guidare e da trasportare.

L’integrazione del trasporto pubblico con quello privato gestita da un’unica piattaforma, dotata di diverse funzioni tutte fruibili attraverso una sola forma di pagamento, è definita “Mobility as a Service” (MaaS): una mobilità integrata che associa il concetto di privato a quello di pubblico e che è utilizzabile all’occorrenza e con facilità d’interscambio.

Per concludere, la smart mobility è una forma di mobilità completamente accessibile da chiunque, in completa sicurezza, con estrema flessibilità, in grado di fornire efficienza, convenienza, condivisione, intermodalità e sostenibilità.