Alfonso Signorini, stavolta il gossip travolge lui: “Sono anni che non succedeva”

Con un po’ di autoreferenzialità – che non guasta mai – Alfonso Signorini ha deciso di raccontarsi su ‘Chi’, il magazine di gossip diretto dall’ormai saldo conduttore del Gf Vip.

Vacanze agli sgoccioli per Alfonso Signorini: tra meno di un mese, infatti, inizia l’avventura alla guida della nuova edizione del Grande Fratello Vip, insieme a una conferma, Sonia Bruganelli, e una novità assoluta, Orietta Berti. Scelta questa mal digerita da Adriana Volpe. Ma ormai i giochi sono fatti, i vipponi sono quasi pronti e noi scongiuriamo quest’anno non si parli, nemmeno un po’, di amore libero. Ma questo al momento non è dato saperlo.

Tuttavia, una cosa è certa: prepariamoci a storie strappalacrime, a trash a non finire e alla sensibilità pari a quella del parrucchiere quando chiedi solo di dare una spuntatina ai capelli. Insomma, ci siamo capiti. Nell’attesa però che tutto questo prenda vita, Alfonso Signorini, con un po’ di autoreferenzialità, ha deciso bene di raccontare la sua estate e le sue vacanze a ‘Chi’, il magazine di gossip diretto proprio da lui.

Per Alfonso, infatti, è stata un’estate intensa e ricca di emozioni. Una fra tutte, battezzare il figlio dei due ex vipponi, che si sono conosciuti proprio all’interno della casa più spiata d’Italia, Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro. Per i due inquilini è stata una sorta di scelta “naturale” scegliere Signorini come padrino del piccolo Gabriele.

Lui, infatti, ha visto sbocciare l’amore tra i due e solo lui quindi poteva benedire la loro unione, anche fuori dalle telecamere. Alfonso non ha fatto nemmeno mistero di sentire quel bambino anche un po’ suo. Ma oltre al battesimo, come è andata l’estate di Alfonso Signorini e come sta adesso il conduttore?

Alfonso Signorini e la lettera aperta al pubblico di ‘Chi’: il resoconto di un’estate indimenticabile

“Care lettrici, cari lettori, ultimi giorni di vacanza, ma con la testa siamo già in città”, ha esordito così Alfonso Signorini sulle pagine di ‘Chi’. “Non so se per voi valga lo stesso, ma con me l’estate è stata generosa. Intanto, mi ha regalato giorni spensierati e questo, per la mia testa e il mio pessimo carattere, non era così scontato”, ha continuato ancora il conduttore che, malgrado tutto, ha sempre dimostrato – anche se con l’ultima edizione del GF Vip ha fatto parecchi scivoloni, uno fra tutti l’aborto – di avere una spiccata sensibilità e intelligenza.

Ma oltra alle vacanze a Cesenatico, Mykonos, Cortina e agli incontri con gli amici di sempre, come Ilary Blasi, Enrico Mentana e Irene Ghergo, la lettera aperta al suo pubblico stupisce per l’amore ritrovato dal conduttore. “L’estate, inoltre, mi ha fatto battere il cuore ed erano anni che questo non succedeva: non chiedetemi di più perché sono fatti miei”, ha ammesso Signorini abbastanza sibillino e reticente.

Pare però che, per essersi esposto, questa volta qualcuno abbia fatto breccia nel cuore del conduttore. La sua identità, al momento, però, resta segretissima. Forse scopriremo qualcosa di più durante la nuova edizione del Grande Fratello Vip? Non ci resta che vedere.