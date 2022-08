Da modella a cantante: debutta con la prima canzone proprio come la mamma – la riconoscete?

È esteticamente la copia della madre ed ora si prepara a dire la sua nel mondo della musica. Lei si chiama Lourdes e ha 25 anni ha esordito con il singolo di debutto con il nome Lolahol

“Ha un talento pazzesco”. Parole queste, pronunciate pochi anni fa dalla madre super star e che pare abbiano trovato concretezza in questi mesi con il suo esordio nel mondo della musica. Avviando, proprio come mamma, una carriera musicale di sicuro successo. Lei è Lourdes Leon ed è oggi sufficiente osservarne i lineamenti per capire subito chi l’abbia concepita 25 anni fa: è la figlia di una leggendaria performer di fama mondiale e, nelle ultime ore, ha pubblicato il suo singolo di debutto, sotto il nome di Lolahol, intitolato Lock&Key.

In precedenza Lourdes “Lola” non sembrava minimamente interessata a seguire le orme della madre e la musica non rientrava tra i suoi interessi. Nel 2021 dichiarava infatti “penso che si tratti di trovare un ruolo che non si discosti troppo da quello che sono già. Onestamente, gli attori mi infastidiscono molto e non riesco a stare con loro” aveva dichiarato nel 2021. “Per quanto riguarda la musica, so cantare. Solo che non mi interessa. Forse è troppo vicino a casa”.

Debutto musicale come la mamma superstar: la carriera di Lourdes Leon

Per quanto riguarda la strada da modella spiegava di aver fatto questa scelta perchè, dal momento non aveva ancora specifici obiettivi per quanto riguarda la sua carriera, le sembrava una “decisione intelligente” ma, nella medesima intervista, aveva aggiunto di essere anche appassionata di danza e di recitazione. Insomma numerosi potenziali percorsi avviabili nel mondo dello spettacolo che, di recente, l’hanno portata ad avvicinarsi al ‘mondo di mamma’, che altri non è se non la superstar Madonna: la situazione, dunque, sembra essere decisamente cambiata e Lourdes Maria Ciccone Leon pare proprio fare sul serio.

Il singolo della figlia di Madonna, co-prodotto da Eartheater, non vuole certamente scimmiottare la musica della madre anche se la voglia di sperimentale l’avvicina sicuramente alla diva di Detroit. I ritmi sono sono infatti electro-sperimentali mentre dal punto di vista dei testi si notano dei chiari rimandi alla celebre Lady Gaga.

Lolahol, i rimandi a Lady Gaga nel testo della canzone

Ad un minuto e mezzo dall’avvio del video si sentono infatti queste parole: “No sleep, next plane, no sleep, make-up, next club, next car, next plane, no sleep, no fear”. Quanto recitato da Lolahol ricorda “Niente sonno, autobus, club, altro club, altro club, aereo, prossimo posto, niente sonno, niente paura”, parole pronunciate da Stefani Joanne Angelina Germanotta in una famosa intervista, rilasciata una decina di anni fa, nella quale descriveva il suo modo di vivere durante il periodo di registrazione di un nuovo album. Nel videoclip Lourdes si trova in un cimitero con un ragazzo, una bara è collocata su un Suv guidato da un’autista con indosso una maschera a forma di teschio. Insomma, provocante al punto giusto.

“Sono verde dall’invidia perché è incredibile in tutto quello che fa: è una ballerina incredibile, è una grande attrice, suona il pianoforte in modo meraviglioso, è molto meglio di me nel reparto talento”. Parole pronunciate nel 2019 a British Vogue da Madonna. Lourds con la madre aveva già lavorato nel 2012 sul brano Superstar dell’album MDNA. Ora sarà davvero all’altezza delle aspettative?