Il rito a cui la Regina Elisabetta non sa rinunciare: lo fa tutti i giorni da oltre 90 anni

C’è una cosa che la Regina Elisabetta non hai mai smesso di fare: ha iniziato a 5 anni e da allora non ne può fare a meno!

Con una ricchezza reale e uno staff a sua completa disposizione, si presume che la Regina Elisabetta abbia ormai sviluppato un gusto extra raffinato. Però sul cibo non è proprio così.

Infatti, il suo ex cuoco privato ha affermato che ha mangiato più o meno lo stesso panino ogni giorno da quando aveva cinque anni. Darren McGrady è stato per quindici anni lo chef personale della sovrana, così come della principessa Diana e dei principi William e Harry. In quanto tale, conosce abbastanza bene le abitudini alimentari dei reali. Poco tempo fa ha rivelato un’abitudine alquanto particolare che riguarda proprio la monarca. Scopriamola insieme.

Un’abitudine immancabile e deliziosa per la Regina Elisabetta

A svelare questa deliziosa abitudine è stato Darren McGrady, il cuoco che ha lavorato a Buckingham Palace per moltissimi anni, servendo anche William ed Harry. Tempo fa ha pubblicato un video su YouTube in cui racconta il tè pomeridiano a Buckingham Palace e ha approfittato di questo momento per svelare qualcosa che molti ancora non sapevano sulla Regina Elisabetta.

Parlando dei vari panini che spesso vengono esposti durante le feste in giardino, McGrady ha spiegato che preparava una selezione di panini diversi per gli invitati e i membri della Royal Family. Ma c’è un ripieno in particolare che non doveva mai mancare. Da quando aveva cinque anni alla Regina vengono serviti dei panini alla marmellata che accompagnano sempre il tè del pomeriggio: “Semplice: solo pane e marmellata con un po’ di burro, di solito marmellata di fragole”. La marmellata la facevamo al Castello di Balmoral con le splendide fragole scozzesi dei giardini”.

Poi, il pane viene unito al sandwich prima di essere tagliato in cerchi e servito. Tra le altre farciture preferite da Sua Altezza Reale ci sono il cetriolo con crema di formaggio alla menta e il pomodoro e formaggio. Sebbene i panini alla marmellata siano preparati con ingredienti di alta qualità, le persone sono rimaste scioccate nello scoprire che la Regina ha gustato un piatto così semplice per decenni della sua vita. Nei commenti gli utenti si sono scatenati. Alcuni hanno detto di aver apprezzato la semplicità della ricetta.

Altri tuttavia, non erano troppo entusiasti dell’idea, come questa persona che ha commentato: “La Regina mangia un panino alla marmellata ogni giorno da quando era bambina. Un dannato panino alla marmellata? Noioso! Se fossi la regina, sarei sicuramente più vivace di così”. Non è la prima volta che l’ex cuoco parla delle abitudini alimentari della Regina. All’inizio di quest’anno, lo chef reale ha rivelato come Sua Maestà ama mangiare il suo pesce e le sue patatine, ma non si tratta del famoso fish & chips. Infatti, in un’altra clip condivisa su YouTube, ha raccontato che prepara il pesce cuocendolo nel pangrattato piuttosto che friggendolo in pastella. “Il pesce fritto in tutta quella pastella ricca e croccante era un po’ troppo per lei, che preferiva un fish & chips più raffinato”, ha spiegato.