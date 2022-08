La bolletta costa 50 centesimi al giorno: ecco la casa più efficiente (ed economica) d’Italia

Una nuova notizia riguardante le bollette sorprende in consumatori. Esiste una casa efficiente al massimo in cui le bollette costano 50 centesimi al giorno. Scopriamo i dettagli.

Una soluzione al caro bolletta? Prendiamo esempio da questa casa super efficiente.

Crisi energetica, caro bollette, s conti e bonus una tantum. C’è chi è in protesta per tutto quello che sta accadendo e chi, invece, non ne è stato toccato affatto. Stiamo parlando del caso di una casa super efficiente in cui la bolletta costa 50 centesimi al giorno.

Bolletta 50 centesimi al giorno: è la casa più efficiente di sempre, scopriamola

Questo storia riguarda Giorgio Malavasi, un giornalista di economia verde, che ha ben pensato di trasformare la sua casa in una delle più efficienti di sempre. Il giornalista ha infatti trasformato un vecchio ridere di campagna in una delle case più efficienti del Veneto. L’inaugurazione di questa casa speciale è avvenuta a luglio.

Progetto dell’architetto Denise Tegon, l’abitazione di Giorgio si trova a Spinea in provincia di Venezia ed è una casa volante dove non c’è nemmeno il gas. Cosa vuol dire? Una casa totalmente Green che in pratica funziona con pannelli fotovoltaici e batterie che raccolgono le energie. La casa è biocompatibile e non necessita di fonti di energia non rinnovabile. Per fare ciò Giorgio spende meno di un caffè al giorno: insomma una scelta sostenibile per l’ambiente ed economica.

Al Corriere della sera l’economista ha dichiarato che, considerando le bollette e tasse per rifiuti. hanno speso circa 800 euro in un anno compresi anche i costi di allacciamento alla rete elettrica. Con 650 euro di costi in eccesso sottratti dal gestore il conto è stato semplice: solo 50 centesimi al giorno. Una casa economica e comoda anche d’inverno.

“A voler essere onesti, ogni volta che invito qualcuno lo dovrei anche pagare – dice ironicamente, con il solo calore corporeo sprigionato da una tavolata di amici nella mia cucina, scaldo la casa per i tre giorni successivi”. Diversa è invece la situazione in estate. In questa stagione entra in gioco la geotermia infatti Giorgio ha costruito una parete di mattoni ottocenteschi e ha sottolineato: “L’efficientamento energetico, la mancata dipendenza dalle fonti fossili e da qualche Paese dalla politica sgradevole, l’emersione di tutto il lavoro nero che un tempo inquinava l’edilizia, fa sì che ci guadagnino tutti: lo Stato, la famiglia, l’economia generale. E pure l’onestà. In fin dei conti”. E come dargli torto!