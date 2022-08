Loredana Lecciso su Romina Power: “La verità viene fuori nel bene e nel male”

Una competizione da sempre accesa quella tra Loredana Lecciso e Romina Power: ecco cosa la bionda showgirl ha dichiarato sulla sua “rivale”

Loredana Lecciso e Romina Power sono le due grandi signore dello spettacolo per antonomasia. Oltre però ad essere due meravigliose artiste e professioniste, le due donne condividono da sempre uno speciale rapporto con il cantante Albano Carrisi, punto cruciale della loro storica rivalità…

Per quanto questo grande astio sia ormai ben noto a tutti, le parole che le due donne si riservano vicendevolmente non smettono mai di stupire. Lo stesso Albano, tempo fa, chiese loro di “fare pace”, trovando un equilibrio dopo tanto tempo, ma senza successo.

Proprio in occasione del suo compleanno, Loredana ha rilasciato diverse interviste facendo intendere che il rapporto con la cantante non si sia mai sanato del tutto. Le parole più taglienti, però, sono state rilasciate a NuovoTv e te le riportiamo nel dettaglio scorrendo in basso…

Ecco le parole di Loredana Lecciso su Romina Power

La showgirl è stata categorica circa il sentimento che attualmente la lega alla figlia di Tyron Power: una chiarezza che, però, è emersa da una dichiarazione non troppo diretta, a tratti sibillina…

La donna, infatti, non ha svelato niente di nuovo, ma ci ha tenuto a ribadire la sua posizione con certezza: “La verità sui rapporti con Romina? La verità viene fuori nel bene e nel male. È questione di tempo, e io sono paziente”.

Una dichiarazione tagliente, ma che, in fondo, dice tutto e niente. Non è però l’unico argomento che la showgirl ha trattato nell’intervista. La donna, infatti, ha parlato anche del suo rapporto con il cantante Albano Carrisi.

“Va tutto benissimo. Abbiamo ritrovato la nostra dimensione iniziale”. Non c’è, dunque nulla di cui preoccuparsi. Pare, infatti, che la Lecciso sia del tutto focalizzata sui figli, sia per quanto concerne le loro carriere, ma anche nel loro privato.

“Sono proiettata molto verso i miei figli, quindi a livello familiare vorrei vedere mia figlia Brigitta sposata, avere un nipotino e vedere Jasmine e Bido laureati” ha ammesso. E proprio riguardo Jasmine, si è leggermente sbilanciata, parlando anche di televisione.

“Se mi proponessero un programma in coppia con mia figlia Jasmine accetterei subito e Al Bano ne sarebbe felicissimo e farebbe il tifo per noi”. Potremmo dunque rivedere presto Loredana e sua figlia Jasmine in TV? Mai dire mai…