Meghan Markle in pessimi rapporti con la sua vicina di casa: è una famosissima popstar

Anche tra le mura domestiche della casa californiana che condivide con il marito Harry, la vita quotidiana non è tutta rose e fiori per Meghan Markle. I problemi riguarderebbero una famosa vicina di casa

Per Meghan Markle non è un periodo facile nemmeno tra le mura di casa sua. Una delle sue acerrime nemiche, infatti, sarebbe nientemeno che la sua vicina di casa. E, dal momento che la Duchessa vive insieme ad Harry in un quartiere popolato da vip, non si tratterebbe di una persona qualsiasi ma nientemeno che di una delle postar più famose al mondo. Pare che tra le due non scorra buon sangue, al punto che Meghan non la sopporterebbe proprio: indiscrezioni rese note dal Daily Star che cita un vecchio commento di alcuni anni fa quale goccia che ha fatto traboccare il vaso.

Stiamo parlando di Katy Perry, che abita insieme ad Orlando Bloom in California e se i rapporti tra i mariti sarebbero buoni lo stesso non si può affermare di quelli tra le rispettive mogli. “Orlando – secondo quanto riportato dal tabloid citando una fonte vicina all’attrice – è molto amichevole nei confronti di Harry e Meghan. Sono in ottimi rapporti e si mette in contatto con loro anche quando vede qualcosa di strano intorno alla loro villa. Le cose non sono altrettanto buone tra Katy Perry e Meghan”.

Meghan Markle in pessimi rapporti con Kate Perry, il motivo

Ma quali parole hanno scatenato l’ira della Duchessa di Sussex al punto da legarsele al dito e non tollerare più la sua vicina di casa? A quanto pare bisognerebbe torn are indietro nel tempo al periodo nel quale Meghan è convolata a nozze con Harry. Katy Perry avrebbe fatto un commento, risalente dunque al 2018, che la Markle avrebbe giudicato inopportuno al punto da serbarle rancore per anni, fino ad oggi.

Tutto è accaduto nel corso di un’intervista rilasciata ad Entertainment Tonight nel corso della quale, facendo riferimento all’abito di nozze indossato da Meghan, ha affermato di aver preferito quello scelto da Kate Middleton. Dichiarando: “Avrei fatto qualche modifica al vestito. Non smetterò mai di dire la verità. Avrei scelto uno più adatto, ma la amo. Se mi è piaciuta più lei o Kate? Kate, Kate, Kate ha vinto, Kate ha vinto! Il suo vestito era decisamente più bello”.

Katy ha cercato di ricucire: Meghan l’ha messa in black list

Parole, arrivate in un periodo nel quale Meghan era particolarmente stressata, che l’avrebbero ferita generando attriti con la Perry, mai più risolto al punto che anche oggi, si legge, “tra le due c’è tensione. Quelle parole l’hanno ferita. Le due non hanno grandi rapporti”. In realtà pur avendo sottolineato la sua preferenza per l’abito di Katy, la ‘Perry’ ha speso belle parole per Harry e Meghan: “Harry e la Markle? Non li conosco, ma è incredibile quello che sta significando tutto questo, i suoi sforzi umanitari, il fatto che sia una femminista orgogliosa, io amo tutto questo. La sostengo come donna e la amo e auguro a entrambi ogni bene”, aveva detto all’epoca la popstar. Dichiarazioni che però non sembrano aver sortito alcun effetto: da quel giorno la Perry è finita nella lista nera di Meghan e da lì è rimasta, anche se vivono a poche decine di metri di distanza l’una dall’altra.