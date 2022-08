Morto Federico, il bimbo di 3 anni per cui l’Italia si era mobilitata a suon di milioni

Per Federico si erano mobilitati in tanti e ora la notizia della sua morta ha distrutto tutti.

Una notizia bruttissima ha devastato tutti in Italia, riguarda la morte di Federico, un bambino di 3 anni affetto dalla Sma. Per lui si era mobilitata tutta l’Italia infatti il piccolo era al centro di una raccolta fondi portata avanti dalla famiglia proprio per le sue cure.

Federico morto a 3 anni per la Sua: l’Italia piange il piccolo scomparso

Per il piccolo Federico Musciacchio, originario di Taranto, si erano mobilitati in tanti per acquistare un medicinale che serviva alle cure del bambino. Stiamo parlando dello Zolgensma ovvero un medicinale molto costoso, da circa 2 milioni di euro. Un costo considerevole per un medicinale.

Il bambino era fatto dalla Sua e per cercarlo serviva proprio questo farmaco. Insomma la scorsa domenica 21 agosto il piccolo è deceduto nonostante le prime cure avessero già iniziato ad essere somministrate. Per il piccolino infatti c’era stata un’iniziativa di solidarietà e un abattagliapolitica pe rio bimbo infatti il consigliere della Puglia. Fabiano amati, voleva che la regione si facesse carico delle spese per il medicinale.

Un lungo iter dell’agenzia italiana del Farmaco per i bambino affetti dia Sta 1 ha permesso di rendere gratutto l’uso del farmaco per la terapia genica anche per i bambini sotto i 21 chili di peso e non solo per quelli di 6 mesi. era questo il motivo che spingeva le famiglie a dover creare raccolte fondi per poter acquistare il farmaco da 2 milioni di euro, in vendita in altri Paesi. Insomma Federico era rientrato in questa cura sperimentale però purtroppo non c’è stato nulla da far per il piccolino che nn ce l’ha fatta in tempo.

Il piccolo affetto da atrofia muscolare di tipo 1 ha purtroppo sofferto questa malattia e poi è morto. Diversi mesi fa il bambino ha presentato dei miglioramenti ma poi purtroppo è stato colpito da encefalite e non è più riuscito a guarire. Troppo compromesso il quadro clinico. Dopo aver ricevuto il farmaco lo scorso 7 maggio purtroppo non sono arrivati i miglioramenti che si speravano.

L’atrofia muscolare spinale, nota anche come SMA, è una malattia genetica rara che va a colpire il sistema nervoso sia centrale che periferico. E’ una patologia che incide su controllo e movimento volontario per cui una volta compromessi si hanno difficoltà a controllare i movimenti. Nella SMA pertanto i muscoli non ricevono segnali dalle cellule nervose per via dell’atrofia. La Sua di Tipo 1 è una dellepiù comuni e purtroppo anche la più grave.