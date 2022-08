Segue l’ambulanza fino all’ospedale e poi attende: il cane che sta commvoendo il web

Questa è una storia di amore incondizionato , quella di un fedele amico a 4 zampe e il suo padrone in difficoltà: ecco cosa è successo

In molti dicono che non esiste legame più solido di quello tra un fedele amico a 4 zampe ed il suo umano… e hanno ragione! Sono molti gli eventi che hanno testimoniato quanto l’amore tra uomo e cane possa superare davvero qualsiasi scoglio: un esempio è proprio la storia che stiamo per raccontarvi…

Il racconto si è svolto nella città di Aparecida de Goiânia, sita in Brasile e ha come protagonisti il signor Maurìcio Aleixo e il suo fedele amico Fuscão, cagnolino nero di media taglia.

Aleixo e Fuscão sono davvero molto affiatati e complici: l’uomo, infatti, vive solo col suo pelosetto ormai da diversi anni e il loro rapporto è quasi simbiotico. Fuscão, infatti, lo segue ovunque e non lo perde davvero mai di vista. Neanche nella situazione di cui stiamo per raccontarvi, dove il cagnolino ha stupito proprio tutti…

Ecco come questo cane ha assistito il suo padroncino malato

Cosa ha fatto Fuscão di così significativo da scaldare il cuore di tutti? Il cagnolino ha mostrato un’apprensione davvero spiccata per il suo padrone: durante una passaggiata, infatti, l’uomo è svenuto per via di un calo glicemico. Preoccupato, infatti, ha iniziato ad abbaiare, vegliando sul suo umano a terra in strada…

I presenti hanno così provveduto a chiamare i soccorsi per Aleixo e, prima di riuscire a portare l’anziano in ambulanza, hanno dovuto fare i conti proprio con Fuscão, che abbaiava e ringhiava per proteggerlo.

Poco dopo, però, sono riusciti a prelevarlo e sistemarlo nell’autovettura. Fuscão però non si è fermato: ancora più incredulo e preoccupato, ha seguito il mezzo fino all’ospedale, dimostrando tutta la sua fedeltà al suo compagno di vita.

Il cane è arrivato fino alla reception dell’ospedale in cui è stato portato il suo padrone e si è accucciato proprio lì, in attesa che i medici lo curassero e gli permettessero di tornare proprio da lui, che lo stava aspettando con estremo amore.

A testimoniare quanto accaduto, rendendo dunque il cucciolo un vero e proprio eroe agli occhi di tutti, è stato uno dei soccorritori, José Wilker Gonçalves. L’uomo, infatti, ha filmato l’accaduto (puoi trovare il video scorrendo in basso), dimostrando che il cane, nonostante avesse dovuto percorrere diversi chilometri, non ha mai abbandonato il suo padrone in difficoltà.