Una canzone può rompere l’hard disk del tuo notebook: sembra una bufala ma non lo è

C’è una canzone che potrebbe rompere il vostro notebook. E’ già accaduto in passato! Scopriamo insieme qual è.

Quanti di noi sono stati giudicati per i proprio gusti musicali da amici o familiari? Però non è normale essere giudicati dai proprio dispositivi.

Questi ultimi solitamente non si lamentano delle nostre abitudini di ascolto, anche se chiediamo loro di riprodurre ripetutamente una canzone che la maggior parte degli esseri umani troverebbe insopportabile. Tuttavia, secondo una storia condivisa da Raymond Chen, ingegnere software principale di Microsoft alcuni computer portatili appartenenti a Windows XP hanno avuto dei problemi con una canzone particolare.

Una canzone “insopportabile”

C’è stata una canzone in passato che si è scontrata con alcuni pc. Proprio così. A quanto pare questo brano mandava in tilt gli hard disk dei dispositivi.

La canzone in questione è la celebre Rhythm Nation di Janet Jackson. Questi problemi sono stati riscontrati poiché conteneva un suono che mandava in crash i loro dischi rigidi. Chen, ingegnere software principale di Microsoft, ha scoperto che alcuni dei suoi computer si bloccavano quando cercavano di riprodurre la canzone e che la riproduzione della canzone su un computer portatile poteva addirittura mandare in tilt un altro pc nelle vicinanze impegnato in altro. Il produttore ha anche scoperto che il problema si presentava anche sui computer portatili di altre aziende.

Chen dice che alla fine l’azienda ha scoperto che la canzone conteneva un suono che risuonava con uno specifico modello di hard disk del notebook. In altre parole, era come una versione meno distruttiva di quando qualcuno emette un suono specifico per frantumare un bicchiere di vino. Le onde sonore emesse dagli altoparlanti del computer durante la riproduzione del brano facevano vibrare il disco rigido, mandando in crash il computer. Secondo la storia, il produttore ha trovato una soluzione semplice per risolvere il problema: fare in modo che i computer non riproducessero quella specifica frequenza.

La storia, purtroppo, è relativamente povera di dettagli. Anche se l’uomo ha svelato quali laptop o hard disk siano stati colpiti non c’è alcun video di un laptop che si blocca durante la riproduzione della canzone. Si tratta comunque di un aneddoto divertente sulle cose estremamente strane che la fisica può fare ai nostri computer e sul processo di individuazione di quello che sembra essere un bug del tutto casuale. Sebbene possa immaginare che la risoluzione di questo problema debba essere stata una specie di incubo, non è un segreto che i dischi rigidi siano straordinariamente sensibili alle vibrazioni di ogni tipo.